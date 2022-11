Tournai espérait rester invaincu à domicile le plus longtemps possible cette saison. Toutefois, dimanche dernier, les Sang et Or sont tombés sur un fameux os: un montant du Kibubu accrocheur qui prouve qu’il est bien à sa place au sein de cette troisième nationale. "Je connais beaucoup de joueurs en face, détaille Simon Degand. Ce sont des petits jeunes qui ont galopé pendant plusieurs années dans des clubs de D1. Ils arrivent avec leur jeune âge mais déjà de l’expérience. On sent qu’ils peuvent faire quelque chose de bien cette saison."

« Sur des détails ! »

Déçu de la défaite, le capitaine ne voulait pas se montrer alarmiste. Rien de plus logique. "On a bien répondu dans le combat physique et dans l’engagement. C’était un match nerveux (NDLR: parfois un peu trop, comme l’ont prouvé les petites tensions en fin de partie). On peut sortir la tête haute de cette rencontre malgré la défaite. Cela s’est ainsi vraiment joué sur des détails (NDLR: comme cette pénalité de Simon qui a frappé… la barre). Mais leur victoire est pleinement méritée. On relançait un bloc de trois matches. On espérait le débuter avec un succès. Il nous reste désormais deux matches pour obtenir un bon bilan. On va bien s’entraîner cette semaine, en nombre. Et je suis certain qu’on aura les capacités pour répondre."

« Juste un petit hic »

Avec ses trois victoires engrangées en cinq rencontres, le TRC pointe à la cinquième place. "L’objectif reste d’accrocher le Top 4, rappelle le coach Julien Debuchy. On a connu un bon début de saison avec un groupe nombreux et motivé. Aujourd’hui, ce n’est qu’un petit hic. On a fait face à une équipe du Kibubu qui monte de régionale. On ne la connaissait pas trop et c’est une très belle surprise. Dans son effectif, il y a de très bonnes individualités alors que, de notre côté, on comptait malheureusement quelques absences vu le long week-end de la Toussaint. On a essayé de tenir face à la marée le plus longtemps possible. Mais cela a tourné pour eux ce dimanche. On n’oublie bien évidemment pas qu’il y a un match retour. L’hiver est long et dur à passer. On verra comment ce sera après celui-ci."

Notons que l’équipe B poursuit, elle, sa belle série. Elle s’est imposée 50-27. La semaine prochaine, les joueurs de la cité des Cinq Clochers se déplacent à Anvers avec l’envie de se relancer et d’effacer le revers concédé.

À l’arrêt ce dernier week-end, suite à la remise de leur match de Coupe, les Frasnois seront également en action dimanche prochain en première régionale. Les Collinards accueilleront le Racing Jet Bruxelles à 13 h.