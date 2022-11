Sentiments mitigés pour Martin Thiels

Martin Thiels allait déchanter, malheureusement... "En début de seconde mi-temps, je me suis occasionné une belle entorse et il m’a fallu assister du banc à notre victoire C’est d’autant plus dommage que je me sentais très bien dans ce match. Et je devrai encore me contenter d’un rôle de spectateur lors du derby de samedi contre Estaimpuis, car je ne serai pas rétabli à temps", déplore l’ailier du BCB, qui nous avait habitués à réaliser des cartons à 30 voire 40 points lorsqu’il défendait encore les couleurs de Péruwelz. Mais après plusieurs campagnes en P4 et P3, Martin a senti voici un peu plus de deux ans qu’il lui faudrait bouger afin de franchir un palier supplémentaire. "Péruwelz, c’est ma ville, et mon club. J’y habite toujours d’ailleurs, et je me rends régulièrement à la salle Roi Baudouin pour supporter mes amis et mon cousin Julien, qui dirige toujours l’équipe fanion. C’est là que j’ai découvert le basket à l’âge de 5 ans avant de poursuivre ma formation à Blaton, déjà, puis à Mons Hainaut et Stambruges, avant de revenir vers 16 ans. Après plusieurs exercices difficiles en P4 et P3, j’ai choisi de revenir à Blaton en 2020. J’avais alors 26 ans et même si j’éprouvais beaucoup de plaisir à jouer avec les amis, je savais que si je voulais goûter à autre chose, il était temps de sauter le pas."

« Tout autre dynamique »

Leader à Péruwelz, Martin a su se fondre dans le collectif de Thibaud Peridaens. Si ses stats sont forcément moins éloquentes, son importance dans l’effectif est indéniable. "C’est totalement différent, cela va de soi. À Péruwelz, l’équipe s’appuyait beaucoup sur Loyd Van Dam et moi-même. Ici, les douze joueurs sont quasi interchangeables. Le noyau est très homogène et c’est ce qui constitue notre force ! C’est une tout autre dynamique, et fatalement, je score moins qu’il y a quelques saisons, mais je m’en moque. Les résultats de l’équipe passent avant tout le reste et jusqu’ici, je ne peux pas me plaindre. Après une première saison blanche à cause de la pandémie, on a signé une campagne exceptionnelle avec une demi-finale de Coupe et une deuxième place en championnat qui nous a permis de grimper sur le fil en P1. Maintenant, notre objectif est de stabiliser le club dans la division, bien que tout soit possible dans cette série particulièrement équilibrée. Si on prépare chaque rencontre avec sérieux comme on l’a fait pour Quaregnon, je suis convaincu que nous connaîtrons encore souvent les joies de la victoire." Du haut de ses 28 ans, le numéro 10 du BCB fait presque figure d’ancien et le BCB guette déjà sa guérison.