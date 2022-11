Saint Piat et Papignies dominent en P2

En seconde provinciale, deux leaders semblent se démarquer et il s’agit de deux équipes régionales. On remarque dans la série A que l’équipe de Saint Piat C reste jusqu’alors invaincue et réalise ce week-end un score de 13-3 en leur faveur, contre les Leuzois, seconds au classement. « C’est étonnant qu’on se retrouve seuls en tête étant donné que l’on visait le maintien et qu’on aligne les joueurs du noyau en fonction des absences des uns ou des autres (non par stratégie), reconnaît modestement Rémi Viste, membre de l’équipe. Le score contre Leuze est sévère, mais sur sept belles, nous en gagnons six, donc le match aurait très bien pu tourner en leur faveur. » L’idée d’un potentiel titre en P2 commence à émerger dans l’esprit des joueurs de Saint Piat, une source de motivation. « Je pense qu’une montée en P1, ça ne se refuse jamais ! », confie Rémi.