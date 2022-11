Tout était réuni: un niveau de jeu à couper le souffle, du suspense, une petite centaine de personnes acquises à la cause valloise et, au bout de l’effort, une qualification pour la finale qui se déroulera le 11 novembre face à Bayards, l’ogre liégeois. "Ce qui a fait la différence, c’est l’homogénéité, souriait le capitaine vallois Tom Coppens. Alors que nos adversaires ont utilisé les quatre mêmes joueurs au cours des trois rotations, j’avais pu coucher dix noms sur la feuille. Si tous n’ont pas joué, ceux qui sont restés sur le banc et ont participé aux matches de poule sont finalement les principaux artisans de ce succès. Cette qualification pour la finale, c’est avant tout la leur !"

Fiévet et Lecomte décisifs

Un succès bien plus long à se dessiner que le score de 5-1 ne peut le laisser présager. Toutes les rencontres se sont disputées sur des détails, parfois au super tie-break et, même passé de 1-1 à 3-1, le Vautour n’a eu course gagnée qu’une fois le quatrième point remporté par le duo composé de Maxime Lecomte et Benjamin Fiévet de maîtresse manière.

Place désormais à une finale qui s’annonce tout aussi spectaculaire face à Bayards, le favori. "Sur le papier, les Liégeois sont légèrement supérieurs, reprend le capitaine. Mais si on est au complet, comme samedi, on aura notre chance."

Le Canonnier du Nord

Il est vrai que quand les Vallois répondent tous à l’appel du capitaine, l’équipe a fière allure. Samedi, c’est le Français Lilian Fouré qui a particulièrement fait forte impression en remportant ses trois rencontres. Très puissant, le gaillard n’est pas surnommé le "Canonnier du Nord" pour rien. Un surnom qui dépeint ses origines dans l’Hexagone, mais qui n’empêche pas Lilian de se sentir aussi vallois que les Coppens, Godart ou autre Fiévet. "Je suis affilié à Vaulx depuis que j’ai 8 ans. J’y ai toujours disputé les interclubs de tennis, jusqu’à évoluer en nationale. Désormais, pour moi, le tennis, c’est terminé. Je me concentre à fond sur le padel. J’oscille entre la 20e et la 30e place française. J’espère évoluer dans la hiérarchie, prétendre à des sélections en équipe nationale. J’y travaille, mais c’est compliqué: contrairement à la grande majorité des autres joueurs du top français, je bosse à côté du padel, chez Alstom."

Même s’il mène une brillante carrière du côté français, Lilian garde des étoiles dans les yeux quand il preste à Vaulx. "C’est fou, l’engouement qu’il y a ici pour le padel. Jouer devant une petite centaine de personnes, c’est top ! En guise de comparaison, j’ai récemment affronté les deux meilleurs joueurs français lors d’une compétition à Paris. Il y avait un seul supporter… mon père !" Rien à voir avec l’ambiance valloise, c’est un fait !

L’armada visiteuse

La qualification valloise en est d’autant plus belle qu’elle a été acquise face à de très solides adversaires. Le White Star est un club pionnier du padel, qui a toujours pu compter sur un fort contingent d’expatriés espagnols. Samedi, aux côtés des Ibériques, il y avait Tanguy Montoisy, qui s’adonne aussi au triathlon, mais également Frédéric Gounongbe. Meilleur buteur de la Pro League 2015-2016, ex-international béninois et commentateur de la Champions League sur RTL, il s’est plongé dans le padel, sport où il est actuellement 12 du ranking de l’AFP. Une fameuse armada qui n’a rien pu face aux Vallois et leur French Connection…