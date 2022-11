Jolis succès de Péruwelz et du VPC en P1

En P1 dames, l’OTT a subi la loi de Péruwelz (3-0). Une victoire qui satisfait pleinement Aurélien Azor. "C’était tendu. Surtout à la fin du premier set où chaque équipe a eu deux balles pour conclure. On finit par le gagner grâce à un coup de pouce de l’adversaire… Au deuxième, deux séries de services, la première de Léa Maess et la deuxième de Mégane Van Sinoy, enfoncent un peu plus le clou. Au troisième, on joue bien le coup en passant par le centre avant de finir le travail sur les ailes."

Dans la même série, un succès aussi pour le Pays des Collines, qui recevait Baudour (3-1). "On avait bien préparé ce match, on a joué deux très bons premiers sets avec une entrée de Camille Dehon qui nous fait du bien. Au troisième, on retombe un peu dans nos travers. On ne se parle plus assez, et on commence à se regarder, on laisse tomber trop de ballons. Heureusement, cela s’arrange dans le set suivant avec une bonne montée de Manon Paulet", observe le coach Yves Lefebvre.

Enfin, toujours en P1, Basècles a perdu à Charleroi (3-0). "Devant une formation forte, ce n’était pas mauvais en général, nous témoigne Franck Vivier. J’ai particulièrement apprécié la prestation de Clothilde Richez comme opposite."