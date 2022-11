De 0-2 à 6-3: Tournai a perdu pied !

Seule l’équipe première des dames de Tournai a joué ce week-end avec un match face à Uccle prévu initialement en septembre mais remis fin octobre. Pour se déplacer au Racing, la formation tournaisienne pouvait compter sur 9 éléments, aidés par des joueuses évoluant à d’autres niveaux. « Tout a bien démarré, on était dedans. » Si bien qu’Isalie Deschietere marquait d’emblée le 0-1 avant qu’Eleni Coussement ne double la marque sur PC. Un goal annulé pour ses adversaires permettait à Tournai de mener de deux buts à la pause. Mais celle-ci tournait vite à l’avantage de Bruxelloises « qui, sans doute, ont eu droit à un discours magique de la part de leur coach ». Le match reprenait difficilement pour les « Rescapées ». « On a eu peu d’occasions, contrairement à un adversaire qui marquera pas moins de six goals ! » Si Safia Faucomprez sauvait l’honneur, le score final restait sans appel : 6-3.