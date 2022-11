Acren dans le Top 3 en IWB

Après six semaines de compétition, l’équipe A d’Acren, fraîchement arrivée en division régionale, se maintient dans le haut du tableau, et plus précisément à la troisième place, ex aequo aux points avec les seconds. « Le maintien était l’objectif. On ne pensait pas s’en sortir aussi bien, c’est une surprise. Toute l’équipe tourne bien et notre transfert de cette saison, Thibault Mariage, nous aide beaucoup. De plus, je réalise une bonne saison, avec 85 % de réussite, ce qui soulage le noyau. Je pense que notre point fort est notre homogénéité et une superbe entente entre nous : nous sommes soudés ! », raconte Lionel Descamps, membre de l’équipe.