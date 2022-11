Une tranche aux couleurs de l’arc-en-ciel pour les Tournaisiens…

Sans Bellia et Dassonville

Deux victoires enfin face aux deux derniers de la série. Deux succès encore une fois différents: une victoire assez aboutie devant Saint-Ghislain, une autre arrachée dans la douleur à Gosselies. À l’image de ce que les hommes de Jérémy Descarpentries ont montré: le meilleur et le pire. La quinzaine à venir s’annonce intéressante: visite du second classé Onhaye samedi au stade Luc Varenne avant un déplacement à Jodoigne au parcours presque identique. Ce sera sans Bellia et Dassonville qui ont pris leur troisième carton… Là aussi, il y a des efforts à faire. Les suspensions n’ont jamais été si nombreuses.

Le match à Gosselies, c’est un peu le résumé parfait de cette tranche et le 14 sur 30 est indicatif: les Sang et Or n’ont pas la moyenne ! Bilal Zanzan en est conscient. "Je ne dirai pas qu’on a fait un non-match en première période mais c’était compliqué dans tous les secteurs. On n’était pas bon dans les appels, pas assez coordonnés. Pourtant, le début n’était pas mauvais du tout. En seconde période, on a essayé de jouer plus simplement en cherchant les espaces dans le dos. On a fait moins d’erreurs. L’important, c’était surtout d’enchaîner. La victoire est là, c’est l’essentiel."

Alpha Kaba concluait: "On a récolté trois points mais dans la douleur. On n’a pas été beau mais efficace même si l’on aurait dû tuer le match plus tôt. Avec deux succès d’affilée, le plus important est fait. Pour l’instant, on doit s’en contenter même si on travaille pour améliorer les choses. On a au moins fait le plein de confiance. Difficile d’expliquer pourquoi ce qu’on fait bien en semaine n’apparaît pas le week-end."

Le mot de la fin signé du coach: "Ces deux succès vont nous permettre de travailler dans la sérénité en fixant les objectifs match par match. Inutile de se projeter plus loin, ça ne servirait strictement à rien…" Si on a bien compris: d’abord gagner contre Onhaye !