Toujours l’effet Éric Struelens à Leuze

Enghien poursuit sa belle série et profite de la confiance qui habite le groupe pour décrocher un nouveau succès contre Flénu. "Après un premier quart serré, le 17-5 avant la pause nous a mis à l’abri. Les deux équipes ne se faisaient pas de cadeaux et même si les visiteurs sont revenus à cinq unités, on est reparti de plus belle pour gérer la fin de match", racontait un Laurent Wilmus heureux d’avoir récupéré Denis Godin plus tôt que prévu et d’avoir fait appel à trois U17. La série d’invincibilité des Enghiennois se poursuit avant le sommet contre la Fraternité.

Le beau derby Maffle B-Stambruges a souri aux visiteurs, à la plus grande joie d’Olivier Detrain: "On a abordé la partie avec sérieux face à des jeunes motivés et un Jérémy Quensier toujours capable de mettre le feu. Ce n’est jamais facile de gagner à Maffle mais on a bien géré et j’ai pu faire tourner l’effectif en deuxième période. On reste dans notre très bonne dynamique."

David Lechêne était, lui, positif par rapport à la prestation de son équipe: "Il n’y avait pas photo mais je retiens notre bon début de match. Après un quart d’heure, je commets deux erreurs de coaching qui permettent à Stambruges de s’envoler au marquoir. Notre taux de réussite à mi-distance était catastrophique et le collectif n’était pas toujours assez présent. Mes joueurs doivent apprendre à ne pas toujours jouer pour eux."

Balade pour la Frat

Toujours en haut du tableau, la Fraternité n’a éprouvé aucune difficulté à venir à bout de Carnières. "C’était assez facile. On a fait la différence en début de rencontre avec le cinq de base et notamment un Wesley Demeyere en réussite, avant de faire tourner l’effectif. On avait déjà en tête les prochaines échéances et l’envie de préparer toutes les grosses rencontres qui arrivent", nous précisait Manu Vandevoorde.

Dottignies avait fort à faire en allant à Ellignies, les équipes comptant trois victoires après six rencontres. La JS s’est finalement imposée au terme d’une partie décousue. "On n’avait que sept joueurs disponibles pour des tas de raisons et Ellignies a dominé la première mi-temps, grâce à un Normand tout simplement exceptionnel. Heureusement, on a trouvé la solution pour le cadenasser après la pause", disait Damien Schiavone qui saluait la qualité de l’équipe locale. Benoit Devleeschauwer regrettait, lui, les erreurs défensives qui ont finalement coûté la victoire à son équipe: "On les savait déforcés et en menant à la pause, j’ai demandé de mettre la même intensité mais la réussite n’était plus là. On doit encore travailler notre efficacité pour gagner ce genre de rencontre. Bravo à Dottignies qui a mérité sa victoire pour ses qualités défensives."

On retient l’excellente performance de Templeuve qui s’est adjugé une précieuse victoire contre Wasmuël. "Un succès fantastique même car je n’avais que huit de mes quatorze gars à disposition pour affronter un adversaire qui jouissait d’un effectif au complet, se félicitait Benjamin Vanhoutte. On a limité les visiteurs à 48 points, ce qui est extraordinaire. Et sur le plan offensif, on a pu compter sur un Vivien Guyot exceptionnel en seconde période ; il a réussi tout ce qu’il entreprenait. On doit aussi notre victoire au public ; un précieux soutien." L’ambiance de Satta reste inégalée !