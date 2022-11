P3B: l’ASTE Kain C prend les commandes

Du côté de l’Essor, Jérôme Geers se montrait réaliste: "On ne doit pas éprouver de regrets après avoir été battus par un adversaire nous étant supérieur, notamment dans la pression défensive après le repos. On s’est accrochés jusqu’au bout mais sans des éléments clés blessés, comme Payen dans la raquette, nous étions un peu trop courts contre cette belle équipe."

Le succès de Frameries ne fait pas les affaires de Templeuve donc, ni celles de Tournai et Estaimpuis. Les Sang et Or se sont pourtant bien battus et n’auront échoué que de quelques points à l’Union Boraine, irréprochable pour l’occasion et c’est à souligner, alors que le capitaine estaimpuisien Debas se faisait exclure après deux fautes techniques. Les 18 points d’Enzo Vanhoutte après la pause n’ont pas suffi. Ce fut pire encore pour les Tournaisiens d’un Jérémy Dewilde très remonté contre l’arbitrage. "Les hommes du match sont les hommes en gris, comme en atteste la feuille de marque. Vingt-neuf fautes sifflées contre nous pour seulement neuf aux Cellois, c’est significatif. Nous avons également subi les exclusions de Hauters et Sutherland, deux garçons pourtant très fair-play en règle générale, et j’ai moi-même pris la porte. Difficile de jouer une partie de basket dans ces conditions", pestait le coach du BBC Tournai. Le Blue Gold ne s’est pas fait prier pour se replacer dans le haut de tableau.