Après leur succès du week-end dernier dans le derby face à Leuze, les hommes de Gaby Ouanane avaient à cœur de confirmer leur bonne forme actuelle. En déplacement à Thulin, les Frasnois sont tombés sur une bien belle équipe locale qui mérite assurément mieux que son classement actuel dans le bas de tableau.

Tout s’est joué en première période avec trois réalisations signées Delvaux, Vandendooren et Paternotte. Pour le reste, le coach frasnois a pu compter sur la vigilance de son gardien Lefèvre pour préserver le clean-sheet. "Thulin possède une belle petite équipe avec beaucoup de jeunes. Pour l’instant, ils doivent encore progresser mais d’ici le deuxième tour, je crois vraiment qu’ils vont faire une belle remontée au classement car ça joue bien avec des phases de jeu typiques au futsal. Elle a de l’avenir avec un entraîneur qui fait du bon travail avec ses jeunes. En ce qui nous concerne, on a réalisé un match abouti d’un bout à l’autre de la rencontre. Et même s’il n’y a pas eu de buts en seconde mi-temps pour aucune des deux équipes, le match est très resté agréable à suivre. C’est donc une belle victoire qui confirme notre belle progression avec un groupe qui reste toujours fort solidaire et qui se montre tout aussi investi", se réjouit le coach frasnois.

Brunehaut –Anderl. United 9-0

Après dix minutes d’observation, les locaux passaient à la vitesse supérieure et inscrivaient cinq buts par Batteur, Himpe, Planque et Echcharoui, qui réalisait un doublé. À 5-0 au repos, l’occasion était donnée au coach local de faire tourner son effectif, tout en alimentant régulièrement le marquoir. À la conclusion, on retrouvait durant cette deuxième partie de match Batteur à deux reprises, Charlo, Sergent. "C’est une large victoire de notre part et pourtant en face, il y avait quand même du répondant, explique le T2 Aurélien Depretz . Avec cinq buts inscrits durant cette première mi-temps, on était en principe à l’abri de tout retour. On a donc su travailler nos automatismes en tentant de nouvelles phases." Un nouveau succès dès lors qui permet à son équipe de prendre son envol après le partage réalisé par Forest, son dauphin. "Forest a été accroché, c’est une bonne nouvelle car ça nous permet d’augmenter notre avance au classement. C’est fort bien mais on ne veut surtout pas s’emballer. On continue à bien travailler pour préparer au mieux chaque match. On assume cette première place en sachant qu’on sera attendu partout. On se doute qu’on perdra des points un jour mais j’espère que ce sera le plus tard possible."