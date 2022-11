La Squadra passe à côté de la montre en or

Loin de se décourager, les locaux mettaient le nez à la fenêtre et égalisaient même par Simoens, bien servi par Morando. L’on se dirigeait vers ce score de parité au repos mais sur une Madjer audacieuse et chanceuse, Anvers reprenait l’avantage avant de rejoindre les vestiaires. "On est bien rentré dans notre match, montrant beaucoup d’envie, expliquait le joueur local Elie Vanackre. On tenait bien la distance et puis, il y a eu ces deux buts évitables qui auront permis aux Anversois de mener au repos. Malgré tout, on était confiant pour la suite de la rencontre." Comme de juste, à la reprise, une magnifique action menée par le duo Simoens-Vanackre permettait à ce dernier d’envoyer le cuir dans le plafond du but: 2-2.

Exclusion trop sévère de Tristan Vandenplas

Alors que les Hurlus tenaient alors le bon bout, une faute de main, semble-t-il imaginaire, de Vandenplas était trop lourdement sanctionnée par une exclusion directe. En infériorité numérique pendant deux minutes effectives, les Hurlus s’accrochaient sans encaisser le moindre but. S’en suivait la faute flagrante non sifflée sur Vanackre qui coûtait alors extrêmement cher puisque sur la même action, Anvers faisait 2-3. C’en était trop pour les Mouscronnois qui encaissaient un derniergoal sur la fin. Dommage que ces deux faits de match aient entaché la superbe prestation locale ! "Quand on voit le déroulement du match, on aurait mérité de prendre un point. Malgré tout, ça fait plaisir de voir qu’on résiste aux grosses équipes depuis le début de saison. Maintenant, on aborde une série de matches à notre portée où il faudra absolument prendre des points. Notre équipe progresse bien et personnellement, tant que je serai en forme physiquement et tant que le coach aura besoin de moi, je continuerai à tout donner pour le club. À 30 ans, j’essaie de profiter au maximum des dernières années qu’il me reste à jouer au plus haut niveau. Le jour où je serai moins performant, je laisserai la place aux jeunes", conclut l’expérimenté ailier local.