Il n’y a que des solutions au Pays Vert

Mathieu Herbecq fait partie de ces pions qui se sont rendus quasiment indispensables à l’échiquier. Par conséquent, apprendre la veille d’un déplacement à Jodoigne que ce dernier ne pourrait tenir sa place car blessé mais passer outre et revenir avec un succès 2-5 sont des preuves qu’il y a de la qualité dans l’effectif athois. "Il ne faut jamais se formaliser d’une absence, note David Bourlard. Il y a toujours des solutions ! Je savais qu’un Geoffrey Fiévez allait répondre présent. Il avait fait une super préparation avant de se blesser à la cheville et mettre un peu plus de temps que prévu pour revenir. Il était allé jouer avec l’équipe B, il avait fait une bonne rentrée contre Gosselies. Il avait faim et a fait un tout bon match à Jodoigne. Notre couteau suisse est de retour même si je m’interdis, en accord avec lui, sur sa demande, de l’utiliser à toutes les sauces. Geo, je ne le vois plus qu’à deux postes." Lisez en médian récupérateur comme ce dernier dimanche ou en défense centrale, comme lors de sa montée au jeu face à Gosselies !

Hospied puissance trois

Autre joueur qui a regoûté aux joies d’une titularisation: Brian Mangunza. Zakarya El Araïchi suspendu, il a su répondre à l’attente, étant buteur à une reprise. C’est deux goals de moins que Quentin Hospied, aussi de retour dans le onze de départ ! "On l’avait laissé au repos une semaine plus tôt pour qu’il soigne sa gêne au pied. Et dès la séance de mardi, j’avais compris qu’il serait décisif cinq jours plus tard. Il était déchaîné, comme un gamin qui n’avait plus touché un ballon depuis un mois. C’est cette envie-là qui fait toute la différence."

Tant qu’à attribuer les bonnes notes, continuons avec le cas Valentin Romont ! "Un début de match sur le banc car j’aime son apport quand il monte au jeu en cours de match. Là, suite à la blessure rapide de Jason, il a pu jouer 75 minutes. Val a très bien fait le taf sur le côté droit, tout en marquant." Le but du 2-5 en guise de conclusion d’un match gagné et salué par la montée au jeu pour les cinq dernières minutes de Smajo Selman, 18 ans, à la place de Séraphin Mundine, un autre 2004. "Un jeune du cru pour un jeune du cru ! Smajo joue habituellement avec la P3 et méritait d’être repris pour ce match. Je l’avais eu en U19 l’an passé. Un gamin dont on reparlera ! Je suis ravi que la tournure de la partie m’ait permis de lui donner ces minutes de jeu. C’est un signal positif que je donne ainsi à tous les talentueux jeunes que compte le club."

Des très jeunes comme Selman qui arrivent, des jeunes comme Mundine qui se révèlent et s’affirment, des vieux briscards comme Romont qui n’ont pas dit leur dernier mot, des revenants comme Fiévez qui assurent, d’autrees revenants comme Joachim Dubois – premières minutes de jeu cette saison en D3 à Jodoigne ! – qui entreront vite en ligne de compte… Attention à ce Pays Vert qui croule sous les possibilités !