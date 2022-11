Dottignies et Moen en demi-finales

Ce mardi, étaient au programme les quarts de finale de la Coupe des Flandres. Deux des clubs qui nous suivons tout au long de la saison étaient toujours en lice. Il y avait Dottignies qui partait favori dans son duel face à Geluwe, un adversaire qu’il a déjà rencontré cette saison en championnat. Cela s’était passé mi-septembre et les Dottigniens l’avaient emporté à l’extérieur, sur le score de 0-3. Dans le cadre de la Coupe, c’est à domicile que le RDS se produisait cette fois. Entre le cinquième et le douzième de la P2A, la logique a été respectée, les troupes de Pascal De Vreese l’emportant 5-0. En première période, c’est Sène qui a trouvé l’ouverture d’une jolie pichenette au-dessus de De Blaere. Mourmanne s’est ensuite chargé de doubler la mise. Dans le dernier quart d’heure, les mêmes buteurs avaient décidé de repasser les plats tandis qu’entre-temps, Maleon s’était chargé du numéro trois. Un succès net qui permet à Dottignies de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe : historique car cela ne lui était plus arrivé depuis une bonne dizaine d’années, au moins ! Moen était également de service pour un affrontement assez inégal sur papier. Cinquième en P1, le KFC de Grégory Vandenbulcke accueillait en effet Ruddervoorde B, quatrième classé en P4B. Trois divisions d’écart entre un favori qui a assuré et un outsider qui n’a pu que sauver l’honneur : 5-1 avec des goals locaux pour Gaziano aux 5e et 65e, Vanderzippe à la 26e ainsi que Barry aux 40e et 60e minutes. Du bel ouvrage, comme on dit chez nous. L.D.