Renaix enchaîne, n’est qu’à deux unités du leader et peut rêver de la tranche

Est-ce possible de mieux débuter une rencontre ? Il ne fallait en effet qu’une minute au capitaine Cadron pour montrer la voie à suivre pour les Renaisiens. Mais par la suite, ce fut plus dur pour les visiteurs. Notamment à cause de la vitesse sur les flancs de Berlare. Mbola le prouvait en accélérant. Son envoi était repoussé sur la ligne par la défense du SK. Mais De Coninck suivait bien. Après 20 minutes difficiles, les troupes de Carl Deviaene se sentaient mieux dans le match. Malgré quelques opportunités, le score ne changera pas.