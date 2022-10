Les Kainoises déroulent face à Stambruges

Cantonnées dans le ventre mou du classement, les Stambrugeoises savaient qu’elles n’avaient pas grand-chose à espérer au hall du Vert Lion. Après un premier quart-temps disputé (21-12), cette croyance s’est confirmée. Le physique a clairement fait la différence par la suite. Là où Sam Vankeersbulck dispose de nombreuses solutions sur le banc, son confrère stambrugeois n’a que peu de possibilités. Les Campenaires doivent donc se contenter de mordre sur leur chique. Face à un TEF survolté, comme c’est souvent le cas cette saison, l’élastique de la défense visiteuse a fini par céder.

Les jeunes ont pu jouer plus longtemps

Le coach Houdart n’était pas surpris par ce scénario. "Le TEF a changé de défense avec un pressing tout-terrain après un premier quart-temps intéressant. J’ai peu de banc et la lucidité diminue au fil du match. Je suis malgré tout satisfait car les filles ont appris aujourd’hui. Le match n’était pas accessible mais les prépare pour la suite. Nous ne trouvons pas encore des solutions face à certaines défenses." Sur les ailes, Émilie Renard n’a d’ailleurs pas pu ouvrir de brèches pour distribuer la balle dans la zone décisive. "On manque de condition physique et d’intensité. Cela entraîne des difficultés dans le démarquage. La fatigue fait baisser notre lucidité. Ce match était de l’amusement mais ce ne sera plus le cas la semaine prochaine. Je veux absolument gagner contre Enghien."

Dans les rangs kainois, les résultats positifs permettent de se contenter de la victoire du jour avant de voir les prochaines rencontres. Samuel Vankeersbulck identifiait ce qui a permis aux siennes de l’emporter face à la JS. "Je voulais former les filles avant tout. La défense a été bonne car dès qu’on la resserre ça devient compliqué pour l’adversaire. Les filles ont fait le boulot. J’ai fait jouer les jeunes longtemps pour qu’elles travaillent leur jeu. On a des possibilités d’évolution mais les objectifs de formation resteront la priorité."