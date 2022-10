Le Tournaisien Enzo Bellia revenait à Gosselies: "Pas question que je perde ici !"

Quarantième minute et une gueulante signée Enzo Bellia : « Bilal, Cheick, on entre dans le match ! Il n’y aura pas de partie facile ! » L’ex-pensionnaire du stade Bardet n’avait vraiment pas envie de repartir avec une défaite dans les valises : « C’est vraiment bizarre parce qu’on a plutôt bien commencé la rencontre en mettant le pied mais ça n’a malheureusement pas duré. On est entré dans le jeu de Gosselies et on a laissé nos adversaires s’installer dans la partie. On a multiplié les pertes de balle inutiles et il s’en est fallu de peu qu’on encaisse. J’ai rappelé que si on ne faisait pas preuve de davantage de caractère, ça n’irait pas. Après un bon match samedi dernier, je ne sais pas pourquoi on a montré un tel visage avant la pause. Après le repos, on n’a quasiment plus rien concédé (NDLR : sauf en début de deuxième période). On a réussi à inscrire un goal, on n’a pas été beaux mais le plus important, ce sont les trois points. Pour moi, on peut jouer ainsi toutes les semaines ; demandez un peu aux supporters ce qu’ils préfèrent. Le contraste entre les entraînements où on bosse bien en réalisant de belles choses et le match du week-end est quand même étonnant. On a eu des occasions pour se mettre à l’abri, dommage de ne pas les avoir concrétisées. Ce n’est pas facile de gagner ici. Mission accomplie ! »