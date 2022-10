Le TC Ellezelles dans une nouvelle dimension

41 ans d’histoire, d’Hendrickx à Dekeyser

Une présence au sein de l’élite impensable il y a quelques années encore. "Aujourd’hui, disposer de deux terrains couverts, c’est une évolution encore plus importante. J’en suis d’autant plus heureux que ça résulte d’un superbe travail d’équipe." Le fruit d’une collaboration avec différents niveaux de pouvoir politique, bien sûr, mais aussi la juste récompense de tous les efforts fournis par les différents comités qui se sont succédé à la tête du TCE. "Les membres fondateurs, dont je faisais d’ailleurs partie sous la présidence de Willy Hendrickx, avaient déjà l’idée d’ériger une salle dans un coin de leur tête. Cette idée était toujours restée dans les cartons, jusqu’en 2013, quand il y a eu un bon coup d’accélérateur dans les démarches à effectuer. Après quelques écueils, et non des moindres, la première pierre a été posée en août 2021. Puis, tout est allé très vite. C’est génial pour le comité en place, sans lequel je ne pourrais rien faire. Je me répète: ces salles, c’est le fruit d’un superbe boulot collectif."

Browaeys, du baby-tennis à la vice-présidence

Parmi ces chevilles ouvrières, il en est une qui ne cachait pas sa joie ce vendredi en la personne de la vice-présidente Justine Browaeys. Membre depuis bientôt 30 ans, l’Ellezelloise a vu son club se métamorphoser au cours de l’histoire. "Et particulièrement ces dernières années. J’en serais presque nostalgique, tant la surface de nos nouveaux terrains me rappelle celle qui recouvrait nos courts extérieurs par le passé, avant que nous n’options pour la terre battue. J’ai grandi au sein de ce club et je me réjouis désormais de passer le flambeau aux jeunes, dont mes fils, Jules et Gabin."

À peine le ruban coupé, les dirigeants ellezellois ont déjà de nouveaux projets, axés autour de leur jeunesse, justement. "Le prochain projet, c’est d’inscrire pour la première fois une équipe de jeunes en interclubs. C’est pour 2023, assurément," reprend le président Dekeyser.

Le tout couplé à la création d’une véritable école de tennis, avant d’autres projets par dizaines. Au TC Ellezelles, se reposer sur ses lauriers, on ne sait pas ce que c’est.