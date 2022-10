Kain ne réussit pas à l’extérieur

La logique du classement n’a pas été respectée pour des Kainois qui avaient pourtant toutes les cartes en main pour aller chercher une 5e victoire. Il n’en fut rien et Mathieu Bocquet était assez déçu de la tournure des événements, Verviers émergeant en 2e période pour décrocher son 2e succès. « Nous avons livré une première période correcte avant de baisser en intensité défensive et de commettre trop d’erreurs individuelles. Les consignes n’ont pas toujours été respectées, ce qui a amené pas mal de paniers faciles pour les locaux. L’équipe qui en voulait le plus a gagné, Verviers émergeant au rebond malgré son manque de taille. C’est la 2e fois qu’on perd de la sorte et on pense déjà au match contre Vieux-Campinaire, un adversaire qu’il faudra battre pour conserver notre brevet d’invincibilité à domicile. » V.C.