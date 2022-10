Dottignies fait forte impression !

Face à un bloc bas et une défense renforcée, les locaux ne sont jamais parvenus à trouver la faille. Ameye pensait pourtant avoir fait le plus dur en expédiant un coup-franc dans les filets adverses, mais c’était sans compter sur l’arbitre, qui annula le goal sans que l’on sache vraiment pourquoi. Après la pause, Moen reprend le jeu à son compte, sans pour autant se créer de franches occasions. À la 77e, De Waele profite alors d’un rebond favorable pour mettre les siens aux commandes. Les promus tenteront le tout pour le tout et se feront piéger une seconde fois par De Waele dans les derniers instants. "Je suis content du jeu malgré la défaite, concédait Greg Vandenbulcke après la rencontre. Nous mangeons notre pain noir, mais le jeu proposé confirme que nous avons notre place en P1."

Bissegem – Dottignies 1-5

En visite chez la meilleure attaque de la série, les troupes de Pascal De Vreese avaient sorti leur costume de gala. Dominants dès l’entame des débats, les Dottigniens assomment les locaux en plantant deux roses en deux minutes, via Slowik et Guenoune (23e et 24e). C.Cottenceau fera encore 0-3 avant la pause. Après les citrons, Bissegem fait le forcing pour revenir à la marque, sans pour autant inquiéter les visiteurs. À un quart d’heure du terme, Mourmanne alourdit le score, avant que Hoornaert ne sauve l’honneur des locaux. À la dernière minute, Houllier marque contre son camp, ce qui donne au score son allure finale. "Après une telle prestation, je ne peux être que fier de mon équipe, souriait P. De Vreese. La 1re mi-temps était de loin la meilleure de la saison. Cette prestation prouve que, sur synthétique, nous pouvons être redoutables."

Comines – Diksmude B 1-2

Dès la 3e, le jeu est interrompu un long quart d’heure afin de soigner l’infortuné Gevaert (fracture des doigts). Les locaux reprennent bien la partie en se créant de nombreux coups de coin, mais ce sont leurs visiteurs qui ouvrent le score via Vandenschrik à la demi-heure. Sept minutes plus tard, Vanmassenhove double la mise après un penalty logique. La Jespo tentera de revenir durant le second acte, mais la réduction du score de Saigot arrivera bien trop tard. Pour ne rien arranger, Moons sera exclu dans les derniers instants.

Zillebeke – Ploegsteert 3-1

Soupe à la grimace du côté de Ploegsteert où tout semble aller de travers. Face à une équipe du bas de tableau, les visiteurs se font surprendre sur un long ballon, poussé au fond des filets par Demeyere à la 20e. En seconde mi-temps, Cappoen double l’avance de Zillebeke sur phase arrêtée. Ce même Cappoen s’offre le doublé peu après l’heure de jeu, avant que Verfaillie ne sauve l’honneur de Ploegsteert à 20 minutes du terme. Ambitieuse, l’équipe visiteuse piétine et aurait bien intérêt à stopper rapidement l’hémorragie.

Houthem – Passenda. 5-1

Le duel des mal classés a clairement tourné à l’avantage d’une équipe d’Houthem qui, si elle n’a pas joué son meilleur football, a assuré l’essentiel: gagner. Elle ouvre rapidement la marque (11e) et Ferrari double la mise peu avant la pause. Dominants, les locaux poursuivent leur marche en avant durant le second acte et alourdissent le score via Gouman et un doublé de Lamoot. Smets adoucit la note à un quart d’heure du terme. "Ce match était très important car nous voulions nous débarrasser de la lanterne rouge, déclarait Thomas Magry. La victoire fait plaisir au groupe et j’espère que nous confirmerons face à Westouter la semaine prochaine."