Des individualités au service du collectif acrenois

Et grâce à cette force d’équipe, plusieurs individualités ont pu se mettre en valeur. Et cela va faire certainement plaisir à Denis Dehaene, il s’agit essentiellement de recrue qu’il a fait signer.

Alexandre, un portier fiable

"Binche fait le break dans la foulée, sur une erreur d’appréciation de notre gardien. Pas question de lui en vouloir, car depuis le premier match, il nous a sauvés à maintes reprises". Cette phrase de Fabrice Milone après la défaite à Binche prouve à quel point Lucas Alexandre s’est bien intégré à la Real. Pourtant la tâche n’était pas aisée pour le Français qui devrait remplacer Yoran Chalon. Mais il a vite trouvé ses marques. Il ne lui a suffi que quelques arrêts pour totalement faire oublier qu’il est muet. Impressionnant sur sa ligne et fort à la relance, Acren tient là une belle pépite.

Yondjouen, un roc défensif

On aurait pu opter pour Florimond Smars qui vient de claquer deux buts en deux matchs. Mais on a choisi son comparse de la défense centrale pour la ligne arrière. Arrivé de D3 VFV, Bastien Yondjouen prouve tout son potentiel. Imposant physiquement, costaud dans les duels, il ajoute une vitesse intéressante pour un tel gabarit. Le Bruxellois s’adapte bien à la D2. Il n’est pas innocent dans les bonnes prestations défensives des Fusionnés.

Sangaré, le régulateur

Il aurait pu signer il y a un an mais des problèmes administratifs ont empêché le transfert. Et on peut le regretter parce que Pato Sangaré est un véritable plus dans le collectif acrenois. Ce n’est pas pour rien que ses coachs le comparent parfois à Ngolo Kanté. L’Ivoirien veut "être le patron du milieu", comme il nous l’a dit en interview Il y arrive souvent par son abattage, sa présence physique dans les duels mais aussi son sens du passing. Le milieu rêve du foot pro et on peut dire qu’il a toutes les qualités pour y arriver.

Kone, le buteur devenu capitaine

Arrivé sur la pointe des pieds de Saint-Amand, Sekou Kone avait déjà montré de grosses capacités la saison dernière. L’attaquant espérait un transfert vers le football pro. Mais il n’est pas arrivé. Mais plutôt que se morfondre, il a préféré redoubler d’efforts. Et cela paie aujourd’hui. Avec sept goals en dix matchs, le buteur exploser dans un rôle plus axial que la saison passée. Et le brassard de capitaine qui vient garnir son bras désormais prouve toute la confiance que le groupe place en lui.