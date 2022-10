Le Pays Vert corrige Jodoigne: les souhaits de David Bourlard ont été entendus

Mais où est donc le Jodoigne flamboyant du début de saison, l’équipe qui alliait le beau jeu aux résultats positifs et qui trônait méritoirement en tête du classement après cinq journées de championnat ?

Ce dimanche, les Canaris ont livré une prestation indigne de leur début de saison avec un manque d’envie, d’engagement et des erreurs qu’un U 10 n’oserait pas faire. Et l’exclusion de Cassange à l’heure de jeu n’a rien fait pour arranger les choses. "Il y a eu trop d’erreurs individuelles et collectives et des joueurs qui ne savent pas gérer une carte jaune. Les jambes c’est bien mais il faut aussi venir au foot avec sa tête", lance Jérôme Terwagne, le coach des Canaris.

Zimine sauve l’égalisation

Mené 0-2 après douze minutes de jeu et 2-3 à la mi-temps, Jodoigne aurait pu égaliser à la reprise mais un arrêt exceptionnel de Zimine empêchait la reprise de volée d’Azzouzi de relancer une partie que les Jodoignois ont complètement loupée, au contraire de leurs adversaires, bien mieux dans leurs godasses, à l’image d’un Hospied auteur d’un beau triplé ou d’un Mangunza ravi de scorer chez ses ex. "Il était important de montrer à mon ancien club ce que j’étais capable de faire, savoure l’attaquant. J’ai joué pour marquer, je provoque aussi un penalty et c’était une belle après-midi. Le score est beau mais c’était un match compliqué et notre victoire est méritée."

Rien à dire là-dessus tant les visiteurs ont maîtrisé leur sujet, ne laissant pas grand chose aux Jodoignois. "J’avais prévenu mes joueurs que l’entame de match serait hyper importante, mon discours était clair et on a été agressifs dans le pressing sans laisser un mètre à une équipe qui, en possession de balle, est la meilleure de lé série, apprécie David Bourlard. On était présents, on a su exploiter toutes nos occases, marquer au bon moment et je suis content pour l’ensemble de mon groupe et surtout pour Brian qui est passé par Jodoigne."

L’équipe qui en voulait le plus l’a emporté. "C’est notre marque de fabrique depuis six semaines, tout donner pour venir chercher un résultat et je ne pense pas que beaucoup d’équipes iront chercher trois points à Jodoigne et surtout leur mettre cinq buts."