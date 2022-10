La victoire et rien de plus pour Tournai… - « Ce n’est pas beau mais ça vaut 3 points ! »

Fidèle à son "On ne change pas une équipe qui gagne !", Jérémy Descarpentries aligne le onze vainqueur de Saint-Ghislain la semaine passée. Les Sang et Or qui entament la partie pied au plancher en mettant le pied sur le ballon histoire de montrer à Gosselies qu’il faudra leur passer sur le corps pour espérer les trois points. Ce début prometteur est bien vite tué dans l’œuf sans qu’on puisse y trouver une raison valable et les Tournaisiens vont reculer, laissant l’initiative du jeu à une équipe locale qui n’en attendait pas tant.

Une perte de balle de Zanzan oblige Gianquinto à intervenir pour parer le tir de Qoli dès avant le quart d’heure, Kaba replié à même la ligne sauvant un essai de Santinelli sur le corner consécutif. Ça chauffe devant la cage des visiteurs tout heureux de voir un autre envoi de Qoli filer juste à côté. Toutes ces brûlantes possibilités en un peu plus de trois minutes ! Lekehal trouve bien Destrain dans l’espace un peu plus tard pour desserrer l’étreinte mais le tir de Malory est trop faible pour inquiéter Moriconi. Les Sang et Or vont enfin sortir de leur léthargie et Kaba aurait pu libérer les siens en faisant preuve d’un peu plus d’adresse et de précision pour reprendre un centre idéal de Calon, ce dernier trouvant encore la tête de Piéraert mais Moriconi monte bonne garde. C’est au tour de Brouckaert de perdre le ballon à la demi-heure mais Santinelli ajuste mal Gianquinto. A la pause, les visiteurs s’en sortent plutôt bien avec cette égalité.

La reprise n’est guère plus rassurante: on se demande comment Bertoncello peut se retrouver si facilement en un contre un face au gardien tournaisien qui sauve les meubles dès la 50e. Cinq minutes plus tard, tout le banc local s’arrache encore les cheveux en voyant Bonomini expédier au-dessus un centre qui ne demandait qu’à finir au fond. La chance des Casseroles est cette fois passée et Tournai va tirer les marrons du feu: une feinte de Ze permet à Destrain d’isoler Lekehal qui se heurte à Moriconi. Ze pense avoir trouvé l’ouverture sur un coup franc de Calon mais son tir est détourné de justesse. La délivrance intervient à la 66e sur un centre de Zanzan à droite repris par le TGV Calon monté en ligne. Les Sang et contiendront sans trop de mal les dernières velléités locales.

"Dans la douleur, cette victoire, coach ! On ne retiendra que les trois points…" Jérémy Descarpentries abondait dans notre sens: "On vient de faire six sur six. Le match d’aujourd’hui était tout sauf beau de notre part mais cette victoire vaut trois points, c’est ce qu’on recherche pour l’instant. Franchement, peu importe la manière si on gagne."

L’entraîneur analysait un match un peu bizarroïde de ses troupes: "On entre vraiment bien dans la rencontre avec cinq premières minutes qui laissent augurer le meilleur avant quarante autres beaucoup plus compliquées. On aurait pu encaisser et se mettre dans les difficultés ; marquer aussi mais à la mi-temps, j’ai demandé qu’on fasse preuve de beaucoup plus de caractère. Je crois que c’est la première fois qu’on a concédé autant d’occasions à l’adversaire. Il fallait absolument élever notre niveau de jeu pour passer devant et on a su le faire pour arracher une victoire importante qui nous permet de confirmer le succès face à Tertre."