La Real n’a pas reproduit son jeu habituel et passe à côté de la tranche

Côté binchois, Lespagne et Franquin étaient suspendus, dans l’autre camp Garcia Dominguez l’était aussi. La Real était venue pour s’imposer et espérer remporter le gain de la tranche, même s’il fallait un petit miracle (NDLR: espérer une défaite de Dison par plusieurs buts d’écart), mais n’y est pas parvenue. Si les premières occasions étaient binchoises, Mba face à Alexandre et une tête de Losacco et une de Sampaoli juste à côté, les visiteurs touchaient deux fois les montants par Toussaint et Mayélé.

Après la pause, les Lions prenaient l’avance suite à une belle tête de Losacco et doublaient l’écart grâce à un magnifique lob de Seggour. Ensuite, Smars redonnait espoir aux siens de la tête, mais les Lessinois ne parvenaient pas à recoller au score et étaient réduits à dix en toute fin de partie. Dans les arrêts de jeu, Sampaoli se permettait le luxe de manquer un penalty et de marquer face à ses anciennes couleurs, ne changeant rien au résultat.

"Ils se sont créé plus d’occasions en première mi-temps. On a la chance qu’ils ne les mettent pas. Puis, cela peut basculer de notre côté où on frappe deux fois sur les montants. Ils mènent au score dès la reprise et font le break dans la foulée, sur une erreur d’appréciation de notre gardien. Pas question de lui en vouloir, car depuis le premier match, il nous a sauvés à maintes reprises. C’est assez frustrant, mais c’est le foot. On n’a pas été à la hauteur de ce que nous produisions depuis plusieurs semaines. Il n’y a rien de mal fait, car nous n’avons pas des ambitions démesurées. On essaie de se rapprocher le plus vite possible des trente-cinq points pour être à l’aise. Binche s’est montré plus agressif sur tous les ballons et a mérité son succès", soulignait avec beaucoup de sportivité Fabrice Milone.