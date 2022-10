Jules Kieffer offre une troisième victoire à l’Estudiantes Tournai sur le fil !

Romain Poix est un homme comme tout le monde. Le samedi soir, il aime se poser devant un bon thriller ou un chouette film à suspense. Nous, on avait opté pour Seven de David Fincher, avec Brad Pitt et Morgan Freeman en tête d’affiche. Le Français a préféré le scénario de Gand – Estu. Avec comme acteur principal, Jules Kieffer, auteur du but victorieux à quelques secondes du terme. "Quand ça tourne en notre faveur, c’est toujours agréable, sourit le coach. On a eu une dernière possession en supériorité numérique. Merlin Rosier a pris sa chance, le gardien repousse mais Jules suit bien et parvient à conclure ".

« On garde notre niveau dans les rotations »

Avant cela, les deux équipes avaient offert un match à rebondissements. "On a rencontré des difficultés en première mi-temps. On ne parvenait pas à conclure nos occasions. Défensivement, on avait bien ciblé les dangers adverses. Malgré tout, on ne trouvait pas les solutions pour les contrer. Gand est monté jusqu’à plus cinq. Heureusement, on termine bien ce premier acte. On revient à 15-12. Trois buts, ce n’était rien du tout".

En sortie de vestiaires, les Estudiantins rentrent mieux dans la partie. "On a enfin réussi à contrer leurs offensives. Ils n’ont pas su marquer pendant six minutes. On a profité pour recoller d’entrée. Ensuite, cela a été un vrai mano à mano. Ça allait à plus un d’un côté puis de l’autre, avec toujours un retour à égalité. Puis, il y a ce fameux dernier ballon".

Et c’est finalement tout un symbole qu’il soit conclu par Jules Kieffer, un jeune qui symbolise le projet mis en place par le club. "On a un peu de réussite sur le coup. Mais on l’a provoquée en se battant et en poussant. Jules a sorti un très gros match en jouant presque 40 minutes. Il a conclu presque toutes ses actions dont la très importante dernière. Il a récupéré quelques ballons. Frédéric Mespouille a livré une grosse mi-temps dans ses cages aussi. En fait, je pourrai citer tout le monde. Cela a été une belle victoire collective. Ce qui est plaisant, c’est qu’on n’a pas ressenti de différence dans les rotations. On a conservé le niveau. Cela prouve qu’on progresse".

Deux équipes derrière nous

Avec ce 3e succès de suite, Tournai se replace dans le bon wagon. "On laisse deux équipes derrière nous à six points et on revient à égalité avec Izegem et à seulement deux unités d’Hubo et Kraainem. Sur le plan comptable, on fait une belle opération. Après un début de saison, les garçons sont récompensés. C’est important".

La semaine prochaine, l’Estu se déplace encore. Ce sera à Izegem avec qui il partage la 7e place du général. "Nous, on est dans les clous par rapport à nos objectifs. Ce n’est pas spécialement leur cas. Ils ont clairement affiché leurs envies de monter. Pour l’instant, ils en sont un peu loin. On s’attend donc à un groupe revanchard qui aura la rage. On l’aura aussi. Mais on devra encore élever notre niveau de jeu pour ramener quelque chose. Car sur le papier, c’est un opposant plus fort que les trois derniers qu’on a rencontrés".