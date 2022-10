Carton presque plein pour nos équipes en Coupe du Hainaut

Au tour suivant, les Tanneurs seront rejoints par quatre autres équipes de Wallonie picarde. On a effectivement connu un carton plein ce week-end !

Ce sera notamment le cas d’un autre pensionnaire de P2. À Thuin, Isières s’est imposé 1-3 grâce à des réalisations de Luc, Ngoyi et Paelinck. De quoi rendre la route du retour moins longue.

Face à la P3 d’Ecaussines, Molenbaix aura pourtant dû se montrer patient. Il ne décrochera la victoire que dans les dernières secondes grâce à un très joli plat du pied de Louis Tangle. Pas mal pour un défenseur central !

Le Pays Blanc se déplaçait chez la P2 de Pâturages. Les ouilles de Gwen Vanzeveren en reviennent avec une jolie victoire: 1-3. Vancauwenberge (2 fois) et Haillez sont les buteurs. Notons un petit détail amusant: la montée de… Gwen Vanzeveren à deux minutes du terme.

Enfin, Péruwelz n’a pas fait dans la dentelle face à Erpion, pourtant une belle équipe de P2C. Surpris rapidement, les hommes de Jonathan Krys en passaient trois avant la pause par Hostens, Meziani et Milito. Berthe et Gahangu les imitaient en seconde période. On notera aussi les très belles images de fête entre les deux équipes dans la buvette. C’est aussi cela la magie de la Coupe !