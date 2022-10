Bonne répétition pour Brunehaut qui a déjà une pensée pour Laarne

Pour son troisième déplacement de la saison, c’est à nouveau un gros morceau qui attendait les filles de Brunehaut. "Boom joue en effet l’EuroCup, ce n’est pas rien ", justifiait Lorine Gobert qui savait que l’exploit était possible. "Au final, on perd de treize points, ce qui est plus qu’honorable et en sachant qu’on peut retirer beaucoup de positif. Nous avons dominé le premier quart puis les locales ont renversé le jeu sur des détails. Cette saison, j’ai une équipe qui garde une certaine constance lors des changements et ce ne fut hélas pas le cas ce samedi. Nous avons commis des erreurs qu’on pouvait éviter et subi 17 rebonds offensifs, ce qui est beaucoup trop. Il faudra travailler ce point à l’entraînement."

« Ne pas avoir peur de gagner »

Malgré tout, Brunehaut aura tenu le choc et n’aura pas été ridicule du tout. "Nous n’étions pas dominées et on se dit qu’on pourra les prendre lors du match retour à la maison. Boom n’est pas une équipe qu’on doit laisser derrière nous au classement mais avec un peu d’expérience, on peut clairement les accrocher. Maintenant, on doit évidemment penser au match à Laarne qui sera très important. La victoire y sera même impérative", poursuit Lorine Gobert qui espère pouvoir compter sur l’entièreté de son effectif. "Vibe Bevernage se remet bien de sa blessure malgré un nouveau coup jeudi à l’entraînement. Ramata Diakite a souffert d’une otite cette semaine et n’a pas su s’entraîner alors que Delphine Blanc n’a pas connu la même réussite ce samedi qu’à Charleroi puisqu’elle n’a inscrit que deux points. On a par contre pu s’appuyer sur Bineta Ndoye qui, avec 22 points au compteur, a su tirer l’équipe vers le haut."

Un seul mot d’ordre désormais à Brunehaut: travailler la constance. "Si les filles sont conscientes de tenir la dragée haute, elles ne doivent surtout pas avoir peur de gagner."