Valentin Romont fait de la résistance

Valentin, vous ne jouez pas que les prolongations dans le travail mais aussi sur le terrain: à votre âge, ils ne sont plus nombreux, les joueurs à continuer à prester en nationale…

C’est vrai mais je ne suis pas le seul à Ath, ça aide sûrement. Sven Leleux et Jonathan Eckhaut vont bientôt (NDLR: début novembre) me rejoindre à 37 piges. Je leur souhaite déjà la bienvenue au club (rires). Tout en les rassurant: 36 ou 37, c’est du pareil au même ! C’est uniquement dans la tête que ça se passe.

Et de ce côté-là, vous semblez plutôt pas mal en ce moment…

Pendant deux ou trois ans, quand j’étais encore en Flandre, j’ai mis un coup d’arrêt à ma carrière car dans ma vie, tout n’allait pas au mieux. Je suis redescendu en P1 et P2. Puis, Jimmy Hempte est venu me voir: « Mais qu’est-ce que tu fous si bas ? » Il m’a lancé le pari de regoûter à la nationale, en Wallonie qui plus est, là où je n’avais jamais joué.

Pari relevé car la saison passée, vous avez beaucoup joué…

J’ai été titulaire vingt fois. Ici, c’est un peu plus dur. J’ai mis plus de temps à rentrer dans le bain en août et septembre. Mais je ne baisse pas les bras. Je suis toujours bien là.

Qu’est-ce qui vous anime ?

Je me plais énormément ici, je prends beaucoup de plaisir. Le Pays Vert, c’est mon premier club francophone. Le fait que ça se passe à Ath, dans ma région, j’ai l’impression que la boucle est bouclée. J’étais le Wallon devenu flamand ; là, je suis le Flamand qui redevient wallon. Et grâce à ça, je vais pouvoir arrêter de façon apaisée, même si ce n’est pas pour demain. Car je m’amuse encore trop. Ici, on forme une bande de copains. Si j’ai un souci, je sais que je peux appeler un équipier et qu’il sera là pour m’aider. Je n’ai jamais connu ça ailleurs ! J’ai envie d’encore profiter de cette ambiance. Tant que ça dure et que ma vie de famille le permet, je touche du singe ! J’ai deux enfants et des parents formidables qui s’en occupent durant les matches et les entraînements. Sans eux, ce ne serait pas possible.

Oserait-on dire que Papy Valentin fait de la résistance face à la jeunesse qui grimpe ?

Elle peut s’accrocher car il est clair que je ne lâche pas et que je ne lâcherai jamais. Je n’ai pas 37 ans dans la tête. C’est même moi qui suis l’ado du vestiaire. Je mets l’ambiance, la musique… Je suis resté un grand gamin, vous savez !

Si votre rôle dans le vestiaire est resté le même, sur le terrain, il a changé…

Je suis plus un remplaçant depuis le début de saison. Lorsque tu as 500 matches de nationale derrière toi, c’est dur de cirer le banc voire de ne pas être repris. Mais j’ai bossé dur afin de prouver à Jimmy tout d’abord, puis à David Bourlard qu’ils pouvaient compter sur moi dans le rôle qu’ils souhaitaient me donner. Peu importe celui-ci, je l’accepterai: cadre ou réserviste !

Cela fait plusieurs matches que l’entraîneur souligne le bel apport de ses remplaçants…

Puisque j’en fais partie, ça fait plaisir. Contre Tournai, j’avais les crocs. En tant que Tournaisien, inutile de vous faire un dessin de toute l’importance que revêt le derby ! Contre Gosselies, je voulais aussi montrer l’envie de me rendre utile à l’équipe. Mais comme les autres qui faisaient banquette. Et je pense qu’on a vu une différence. Il y a eu un nouvel élan. La physionomie du match a changé.

Pas assez pour éviter le 0-0 !

Et c’est du gâchis. Ça fait quelques semaines que je me permets de prendre la parole devant les mecs pour leur faire remarquer que nos entames de match sont en demi-teinte. On met du temps à démarrer. On le sait mais on n’arrive pas à l’expliquer. Ce n’est pas un manque d’implication ni du laxisme. Mais ça fait trois fois que cela arrive: Schaerbeek, Tournai, Gosselies ! On commence en se disant que ça ira, qu’on verra ce qui se passera.

Autant les deux premières fois, il s’est passé quelque chose car vous avez gagné, autant la dernière fois, rien du tout !

D’où ce 0-0 contre le dernier. Alors qu’on savait faire le jeu, l’accélérer, faire mal à l’adversaire ! Au lieu de ça, on s’est mis à son niveau. Si tu ne sais pas éviter ça alors qu’il y a dix places de différence au classement, c’est que c’est chez toi qu’il y a un problème.

Problème qui semble plus récurrent à domicile ! Vos supporters demanderont bientôt 50% de réduction sur l’abonnement à vous voir jouer à moitié…

Chose que je comprendrais ! Maintenant, on a un peu de marge car on leur a offert le derby, on est trois mois l’aise (rires). Mais on ne peut s’arrêter à ce succès contre Tournai. Au vu de nos qualités, on doit voir bien au-delà.

Que doit viser le Pays Vert ?

J’ai toujours été un joueur ambitieux, prestant dans des clubs visant la montée. Avec le niveau qu’on peut avoir, on doit viser la cinquième ou la sixième place. Purée, j’espère que le coach ne va pas me flinguer en lisant ça (rires).

David Bourlard est le premier à avouer vouloir plus, ça rencontre votre souhait…

C’est le premier à nous booster et à nous gueuler dessus, quand c’est mal mais surtout quand c’est bien ! Vous devriez le voir à l’entraînement. Il ressemble au défenseur que j’ai affronté quand il jouait à Ath et moi à Deinze ou Harelbeke. Il venait m’intimider en me marchant sur les pieds. Sur les corners, j’avais même peur de lui. Après, je lui en faisais voir aussi car j’étais plus rapide, plus vif et plus fin sur le plan technique.

Vous devriez lui rappeler tout ça, cela lui donnerait peut-être des idées de vous titulariser…

Pas besoin ! David reste juste dans ses choix. Si je reste sur le banc tout en voyant mes équipiers rester au bord du Top 5, ça me va très bien. Je me focalise sur le groupe, non sur mon cas personnel.