Une série « Honneur » très fébrile…

À Monceau, le Lutosa de Max Bangels est brillant. "Un 12-13 d'entrée et nous sommes menés 1-2, puis 2-4 et, malgré deux gagnes dans le dernier tour, nous calons à 4-5, mais il y avait moyen…". Une impression qui booste les Leuzois à domicile, face à La Botte. Et, de fait, "ça démarre bien à 2-1, puis c’est à nouveau 3-3, sur une fanny qui fait mal. Le 3e tour est perdu sur un 3-13 et encore une fanny." C’est 4-5 avec, cette fois, une grosse déception. D’autant que les voisins de Tournai étaient allés battre La Botte 7 à 2, avant le derby Tournai-Ath, les deux clubs partant à égalité au général, deux victoires chacun sur trois rencontres. Tournaisiens et Athois se souviendront de cette rencontre. Alex Werquin, le coach du TPC est en sous-effectif. "J’ai dû faire appel à Victor Maton, qui a d’ailleurs gagné deux parties. La rencontre démarre mal pour nous. Nous sommes menés 0-3, mais nous égalisons dans le second tour. La finale s’engage. Les marquoirs indiquent 11-11, 9-9 et 8-8. Nous en prenons deux à 13-11 pour 5-4". En attendant un autre derby entre Tournai et Lutosa.

En fédérale 1 flamande, Mouscron a cédé à Boekt, une commune de Heusden Zolder. C’est le club aussi du top niveau Gert Quetin. "Sur un score lourd mais ce sont quelques détails et leur connaissance des terrains qui ont fait basculer le match. Nous perdons ainsi trois parties à 10, 11 et 12 et la marque évolue de 1-2 à 2-4 et 2-7".

Lessines souffre…

En Nationale 1, Lessines a affronté les premiers du classement et perdu deux fois. "Au Pachy Waterloo, toutes les vedettes du club étaient présentes pour nous recevoir, raconte Dylan Gravet. Nous sommes directement menés 0-3. Les jeunes en gagnent une à 6, mais c’est déjà 1-5 et nous terminons à 2-7." À domicile, face au Chapoo, un club situé entre Alost et Zottegem, où évoluent Renaat Borré, champion du monde junior en 2000, et une belle brochette de tireurs, la situation est un peu meilleure. "Les jeunes, Verset et les frères Legrand, gagnent 13 à 9 et maintiennent à 1-2. Dans le second tour, ils en gagneront encore une à 13-7. Gosselin, Triolo, Gravet, menés 2-11 reviennent à 10-11 mais perdent. Moulard, Pinaton et De Boelpaep perdent 6-13 et c’est déjà terminé à 1-5." Ce sera 3-6 en fin de partie.