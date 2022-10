"On veut marquer le coup à Quaregnon", reconnaît Aurélien Terryn de Blaton

Le BCB occupe actuellement la treizième place derrière Erquelinnes, qui compte un match de plus, et devant Mons, qui n’a pas encore gagné. "Mais je vous assure que nous avons beaucoup bossé ces derniers temps pour être au niveau de la série. On s’est donné pour mot d’ordre le respect, respect des autres et de nous-mêmes, histoire d’être à chaque fois dix au moins aux entraînements et de travailler les uns pour les autres. Ça se passe très bien jusqu’ici et le moral des troupes est excellent. À nous de mettre tout cela en pratique ce soir chez les anciens équipiers de notre intérieur Thomasz Vanqueleff." L’ASTEK B aura fort à faire au même moment à Fleurus tandis qu’Estaimpuis est au repos ce week-end.

Rien à perdre pour l’Essor

En P1 dames, le Tremplin devra absolument capitaliser ce soir face à Fleurus C et commencer de la sorte tout doucement à préparer son maintien. Voire carrément ambitionner de viser un peu plus, comme la colonne de gauche. Les filles de Patrice Chatelain ont déjà remporté deux matches sur six alors que Fleurus n’a pas encore gagné le moindre point depuis septembre. Le constat est tout à fait semblable pour la JSE, à la différence près que Colfontaine a déjà gagné une rencontre. Mais dans leur salle, les Enghiennoises peuvent assurément signer un troisième succès dans ce championnat et s’installer elles aussi dans le ventre mou.

Avec tout le respect voué aux Campenaires, le TEF Kain ne devrait pas connaître trop de difficultés demain après-midi à la maison face à Stambruges. Et si d’aventure l’Essor Templeuve allait créer la surprise ce soir à Pont-de-Loup, les Kainoises pourraient alors rejoindre les Lupipontaines en tête de l’élite provinciale. Les Templeuvoises n’auront en tout cas rien à perdre et sont tout à fait capables de se sublimer dans ce genre de match dont raffole Alex De Witte.

Tout en ayant bénéficié d’un week-end de relâche consacré à la Coupe AWBB, Kainois et Mafflois héritent ce soir d’adversaires abordables. À Verviers, l’ASTEK de Lucas Voiturier affrontera une équipe n’ayant remporté qu’un seul de ses six matches. "On ira là-bas quasi au complet puisque seul J-B Vandenberghe reste sur la touche. Mais ayons en mémoire la défaite à Ans, qui n’avait pas encore gagné, mais qui nous a vaincus sur le fil. Chaque rendez-vous est à préparer sérieusement, a fortiori en déplacement, et c’est ce que nous avons fait ces deux dernières semaines."

Pour les Mafflois, on n’envisage rien d’autre qu’une victoire à domicile contre une lanterne rouge liégeoise n’ayant encore rien gagné. "Ces 15 jours ont été mis à profit pour répéter tous nos systèmes défensifs et offensifs et aussi multiplier les séances de shoot, relève Julien Sluys. Tout le monde était présent à l’entraînement cette semaine et c’est au complet que nous aborderons cette partie, via laquelle nous pouvons déjà nous rapprocher du maintien et même repartir de plus belle."