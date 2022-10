"J'espère que la victoire a libéré l'équipe", clâme Cheik Holuigue avant Gosselies - Tournai

Notre première question paraît peut-être stupide mais vu votre début de saison mitigé, on la pose quand même: à qui ou à quoi avez-vous pensé samedi dernier en inscrivant votre but ?

À personne. J’ai simplement regardé mes parents dans la tribune pour voir leur sourire, rien de plus…

Après une entame de championnat que vous ne voyiez pas forcément comme elle s’est déroulée, ce but était-il synonyme de revanche ?

Pas vraiment comme une revanche mais plutôt comme une affirmation qui contredisait les choix du coach – attention, je les respecte ! – mais qui contrebalançait un peu mon manque de temps de jeu vécu jusque-là.

Justement: vingt-quatre minutes lors des trois premiers matchs, c’était plutôt maigrichon…

Je dois avouer que je ne m’attendais pas à aussi peu de crédit parce que j’avais fait – à mon sens – une bonne préparation. En ayant disputé la majorité des matchs l’an dernier, 24 sur 29 si mes souvenirs sont exact, je croyais commencer la saison dans la peau d’un titulaire. L’entraîneur a fait ses choix. J’ai su attendre patiemment le bon moment pour lui prouver qu’il pouvait compter sur moi. Même si j’estimais mériter ma place, ce n’était manifestement pas son avis. Je devais seulement travailler encore plus et me remettre continuellement en question surtout vu la concurrence qui fait rage cette année.

Au fait, de quand datait votre dernier but ?

Euh… Ah oui, du match de coupe de Belgique face à Deerlijk.

(NDLR: Cheick a égalisé à la 71e avant que les Tournaisiens ne s’inclinent lors de la séance des tirs au but).

Six minutes de jeu contre Braine… Une exclusion et deux matchs sans sélection. On vit ça comme une punition ?

Contre Manage, j’ai joué avec la P3… Ce n’est pas une punition mais une leçon ! C’est à moi de ne pas faire de bêtises. On apprend de ses erreurs, j’ai bien compris le message !

Comment un jeune joueur fait-il pour digérer le fait de ne pas jouer ?

Ça dépend de la personne. Moi, c’est facile, je me réfère aux valeurs inculquées par mes parents: toujours tout donner, ne jamais rien lâcher. Mes deux derniers matchs en sont la parfaite illustration.

En foot, tout évolue vite: deux matchs complets cette quinzaine. Comment expliquer ce retour en grâce ?

Je l’ai déjà signalé: par ma mentalité. Toujours aller au duel, mouiller le maillot, montrer que les couleurs du club sont importantes. Ces derniers temps, je pense que c’était ce que le coach recherchait: avoir des guerriers sur le terrain. D’après les échos, je pense avoir répondu à ces critères…

Vous voilà lancé ou relancé ?

Lancé plutôt vu mon temps de jeu famélique auparavant. À moi de confirmer chaque semaine. Je me sens bien, je ne compte pas lâcher ma place !

Vous avez expérimenté un nouveau système (en 3-5-2) samedi mais il ne peut expliquer à lui seul le changement de physionomie de l’équipe…

C’est clair: c’est plutôt une remise en question générale qui a précipité ça. On s’est dit qu’il fallait arrêter les conneries (sic !), que Tournai valait un top cinq et pas une lutte pour le maintien (re-sic !) Le système modifié a apporté un petit plus.

L’équipe est-elle repartie alors qu’un match compliqué vous attend demain ?

J’espère mais on verra à Gosselies qui a réussi à enfiler trois goals à Saint-Symphorien et surtout face à Onhaye et Jodoigne. Puisse le succès de samedi avoir libéré tout le monde. On doit aussi veiller à concrétiser.

Désolé mais notre esprit retors n’a pas pu empêcher ce bête jeu de mots qui colle parfaitement à la situation du jeune tournaisien – il ne nous en voudra pas espérons-le – aligné en milieu de terrain au Pays Vert avec succès avant de retrouver une place comme back droit face à Saint-Ghislain toujours avec autant de bonheur: "J’aime bien apporter ma touche offensive donc ma préférence va pour un poste en huit qui me permet d’exploiter mon plein potentiel surtout avec mes capacités physiques mais on a vu samedi que je pouvais aussi me projeter de l’arrière quand j’en ai l’occasion".

Bref, si on lit adroitement entre les lignes, on se dit que le plus important pour Cheick, c’est de jouer ! Vu la constitution de l’effectif tournaisien, quoi de plus naturel !