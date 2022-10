Coupe du Hainaut et matchs d’alignement chez les hommes et les femmes

Tout d’abord, on jouera un tour d’alignement de la Coupe du Hainaut. Plusieurs équipes de la région sont concernées. On aura même droit à un choc 100% Wapi entre Estaimbourg et l’Union. Péruwelz sera aussi à la maison face à Erpion. Par contre, on ne compte que des déplacements pour nos autres représentants. Le Pays Blanc se rend à Pâturages. Molenbaix se déplace à Écaussinnes. Enfin, Isières aura le plus long déplacement jusqu’à Thuin. Toutes ces rencontres ont lieu dimanche à 15 h.