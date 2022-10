Avec un 3e succès de suite, l'Estudiantes Tournai pourrait se replacer

Gand n’a pas encore pris de points. C’est interdit de les laisser commencer contre nous. D’autant que si on gagne, cela peut être un tournant dans notre saison. Si on enchaîne un 3 e succès, on prouvera à tout le monde que l’on est capable d’aller chercher les play off. On peut viser au moins la 6 e place voire mieux. Mais pour cela, il faut que tout le monde se donne à 1000% ".

« Ma blessure est du passé »

Pour le portier, plusieurs raisons expliquent le lancement difficile. Mais il est heureux de voir que le groupe a réussi à trouver la solution. "Il ne faut pas oublier qu’on a affronté plusieurs équipes présentes dans le haut du tableau et qui étaient déjà là l’an passé. Toutefois, on pouvait s’en vouloir aussi car on commettait trop d’erreurs. On avait des trous d’air qui nous coûtaient des rencontres. Je repense à Eynatten où on était souvent à égalité avant de passer à travers. Il y a aussi Houthalen où on loupe deux fois nos entames… Heureusement, on a su corriger cela. Contre Kraainem et Merksem, on est mieux rentré dans nos rencontres. On n’a pas laissé respirer nos adversaires et cela a payé".

Le groupe tournaisien monte en puissance. Notamment ses jeunes qui sont en constante progression. "D’autant que sur le terrain, on peut compter sur l’expérience de Valentin Dassonville, de Merlin Rosier et de Fred Mespouille. Ils boostent l’équipe grâce à leur expérience. Ils nous donnent leurs petites astuces pour progresser. Cela nous aide à avoir plus confiance en nous et à prendre de la bouteille", poursuit celui qui est de retour à 100% depuis quelques semaines. "Ma blessure au genou est de l’histoire ancienne. Grâce à Margaux notre kiné et Valentin Dassonville, j’ai connu une bonne revalidation. Je les remercie pour cela. Je suis de retour en forme et je peux performer comme la saison dernière, voire mieux. J’ai su me remettre au niveau de l’équipe et je tente de l’aider au mieux".

C’est une des particularités du coaching de Romain Poix: à chaque rencontre, il reprend ses trois portiers à chaque match. Et selon les circonstances, aussi bien Tanguy Lefebvre que Louis Denays ou Fred Mespouille peuvent recevoir leur chance dans la même rencontre. "C’est la première fois que je suis confronté à cela, reconnaît le Français. Mais cette rotation déstabilise l’adversaire car nous avons chacun un profil bien à nous. Et contrairement à ce qu’a dit Louis Denays dans vos colonnes, il n’y a pas de hiérarchie. On a une concurrence très saine qui nous permet de tous atteindre notre meilleur niveau. On se tire vers le haut".

Mais un tel stratagème n’est possible que parce que les trois derniers remparts s’entendent à merveille. "Et parce que cela apporte un plus indéniable à l’équipe quand chacun réalise des parades décisives pour remporter des rencontres. On est fier de ce que l’autre va faire. On a une belle cohésion tous les trois. Quand on est sur le banc, on ne cesse de coacher celui qui est dans les cages. Il n’y a jamais de critiques. Ce sont plutôt des conseils pour nous permettre de progresser et de performer. On est déjà comme cela à l’entraînement. On s’aide à tout moment pour le positionnement et autre. Il n’est pas rare également que le" titulaire "vienne voir son collègue pour lui demander une analyse sur l’arrêt qu’il vient de faire ou le goal qu’il vient de prendre. C’est grâce à cela que l’on performe tous les trois".

Et la défense dans tout cela, comment s’adapte-t-elle ? "Les automatismes sont présents grâce au travail à l’entraînement. Les joueurs savent s’adapter au portier qui est derrière eux car ils nous connaissent bien".