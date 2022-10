Les Phantoms Boom n’en ont que le nom puisqu’elles trônent déjà en tête avec trois victoires en quatre sorties, mais aussi un match de plus que Braine, et deux de plus que Malines. Outre deux Américaines, Ashlyn Herlihy et Jaelencia Williams, les Brunehaltoises croiseront sur leur chemin une "vieille connaissance" de leur coach et une référence dans le basket féminin belge malgré son jeune âge (30 ans !) en la personne de Filip Wolk, débarqué cet été de Lummen avec Merel Knaepen et Chloé Bully. "Il va de soi que ce sera particulier pour Lorine, qui affronte son mentor, et pour nous toutes finalement, car on sait à quel gros morceau nous allons nous frotter. Mais aux dernières nouvelles, notre sport met aux prises cinq joueuses avec cinq autres durant 40 minutes. On va les respecter, bien sûr, mais pas non plus en avoir peur", clame Delphine Blanc, qui avait porté les siennes vers la victoire à Charleroi avec 22 points. "J’étais en réussite et tant mieux si cela a servi l’équipe. Je n’ai fait que mon job en donnant le meilleur pour le groupe et pour le club, note la toujours aussi humble capitaine du BBB. Notre 1er succès nous a tous remplis de bonheur, de fierté et d’euphorie et nous comptons bien en ajouter d’autres. Pourquoi pas dès ce soir à Boom ? Nous avons pu profiter d’une semaine pour bien préparer ce rendez-vous, notamment en effectuant une analyse vidéo de leur jeu, et on visera un deuxième succès. Il s’agit d’une très grosse écurie du championnat mais nos premières sorties nous ont apporté la confiance et ont décuplé notre détermination à bosser dur pour faire quelque chose de grand dans cette campagne. Dans le pire des cas, si nous devons nous incliner, c’est que Boom était meilleur et qu’il nous faut continuer à bosser."

Autre point commun entre les deux adversaires, Boom avait relancé son pôle féminin en 2015 avant d’enchaîner victoires, titres, montées et autres succès en Coupe de Flandre. Des parcours parallèles, donc, et une belle inspiration pour le BBB.