Il y aura d’abord la réception d’Anvers vendredi soir. "Encore un très gros morceau dans ce début de championnat corsé, reconnaît Adriano Greco. Anvers propose certainement le plus beau futsal de Belgique pour l’instant. Ils sont en tête alors qu’ils ont déjà affronté Anderlecht contre qui ils ont réalisé un très joli nul. Cela annonce donc l’ampleur de la tâche pour nous. D’autant qu’on sera déforcé. Abel Ferreira est en équipe de France alors que Vincenzo Morando et Laurenz Simoens sont incertains. Cela fait beaucoup, voire trop, pour affronter un tel adversaire. On va tout faire pour arracher un résultat même si ce ne sera pas facile du tout. Mais on a prouvé contre Herentals et Eisden qu’on pouvait embêter les gros. Même contre Anderlecht, on n’avait pas à rougir de notre défaite. Le seul regret de la saison pour l’instant, c’est contre Hasselt où on n’a pas été bons".

Un tournoi des plus réputés

Mais quoi qu’il arrive durant ce duel, les Hurlus n’auront pas le temps de trop y repenser. Car dès le lendemain, et jusqu’à lundi jour des finales, la plupart seront des chevilles ouvrières de l’organisation de la traditionnelle Squadra Futsal Cup Kids. "Après des années perturbées par le Covid, on a quasiment un retour à la normale. On déplore juste l’absence des équipes espagnoles, italiennes ou suisses qui viennent habituellement. En sortie de crise sanitaire, c’est la crise financière qui vient perturber les clubs. Certains n’ont pas eu le budget nécessaire pour effectuer le déplacement. Malgré tout, on peut proposer un très joli plateau avec pas mal d’équipes professionnelles du milieu du foot ou du futsal. On a 12 équipes en U9 et U11 alors qu’elles seront huit en U13".

La première rencontre aura lieu samedi dès 9h au hall de l’Europe. Le spectacle est garanti avec la présence de clubs comme le LOSC, Anderlecht ou encore Paris Acasa. Avec une telle concurrence, que peut-on attendre des jeunes de la Squadra ? "On commence vraiment à voir le travail porter ses fruits. On s’en aperçoit avec nos U15, U17 et U19. Nos U13 sont une très bonne génération également. On n’a pas mal de premières années en U11 qui sont prometteurs. Par contre, ce ne sont quasiment que des débutants en U9, ce sera plus compliqué pour eux. Toutefois, tous essaieront de faire bonne figure face à la très grosse concurrence. Notre tournoi est devenu assez réputé en Europe. Tout le monde a envie de l’inscrire à son palmarès".

C’est un retour auquel on ne s’attendait pas forcément et pourtant il s’est bien réalisé: David Morant est bien devenu l’entraîneur de la section féminine de la Squadra Mouscron. "Il va venir amener toute son expérience au groupe, détaille Adriano Greco. C’est vraiment chouette pour elles. Nous n’avons pas encore pris de points lors des cinq premières rencontres. On a connu des soucis d’effectif en début de saison. Mais depuis quelques semaines, cela va beaucoup mieux. Dimanche passé, contre Hamme, on s’est incliné 3-4 alors qu’on était clairement au-dessus. On sent des progrès dans le jeu. On espère que cela débouchera vite sur un premier succès".

Et si les filles l’offraient comme cadeau de bienvenue à l’ancien portier de notre équipe nationale ? L’occasion leur en sera donnée lors du déplacement à Visé. Ce sera ce dimanche à 20 h.