En France, l’Athois a fait face au gratin mondial de la discipline. Même si ce ne fut pas toujours facile sur la piste, le pilote a pris beaucoup de plaisir. "Cela a été une expérience incroyable. Je me suis beaucoup amusé mais j’ai aussi appris énormément. Pourtant, la chance ne m’accompagnait pas ce week-end. En qualifications, je n’ai pas eu un seul tour normal. J’ai toujours été gêné. Je partais donc en 28e position seulement (sur une trentaine de places sur la grille) pour chaque manche qualificative. Là, j’ai chaque fois bien performé. malgré quelques accrochages face à des adversaires “très chauds”. L’un d’eux m’a même valu un petit tour à l’infirmerie car un kart m’est monté dessus. J’étais touché à l’épaule et la tête. Malgré tout, j’ai réussi quelques dépassements intéressants. "

Malheureusement, notre régional sera trahi par sa mécanique lors de la dernière manche qualificative. Une casse moteur l’empêchera de défendre ses chances. "Dommage car j’avais des chances de rejoindre la préfinale rassemblant une petite centaine des meilleurs pilotes. J’ai été avionique sous la pluie et j’ai fait mieux que me défendre sur le sec. Sur la fin, j’étais dans les meilleurs chronos de ma catégorie." Une catégorie qui n’est la sienne habituellement. Rappelons que Matthieu avait dû perdre 8 kg en quelques semaines pour pouvoir s’inscrire. "C’était ma première course internationale. Ce fut magique et enrichissant. C’est le beau clap de fin sur une longue mais belle saison." Reste désormais à voir si le natif de la cité des Géants se relancera dans une nouvelle en 2023…