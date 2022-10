La crème européenne s’est donné rendez-vous à Huissignies

Les premières balles seront tapées dès samedi. Mais avant cela, il reste pas mal de boulot. "Avec Guillaume Dumoulin et l’équipe, on va devoir passer la seconde jeudi et vendredi car on était au Championnat du monde de pelote basque à Biarritz. On y a joué un peu mais c’était surtout pour aller voir l’organisation. On a laissé un peu le tournoi de côté pendant quelques jours. Mais cela va aller. On est rôdé maintenant. Même si cela reste toujours un fameux week-end pour toute l’équipe organisatrice".

Une première en A pour Noah Daubechies

Au fil des éditions (NDLR: on en est déjà à la onzième !), le tournoi a acquis une sacrée réputation. Ce qui lui permet d’attirer les meilleurs joueurs de la discipline. "On a 80 participants en simple et une bonne centaine pour les doubles. Nous accueillons la crème européenne avec plusieurs joueurs du Top 10. On a notamment la présence de Luke Thompson, le meilleur joueur de notre continent. Il y a l’Espagnol Sacha Kruithof. On compte également sur notre paire locale formée de Siméon Van Stalle et Loïc Clément. Les deux peuvent viser le quart voire la demi en simple. En double, ils doivent se montrer ambitieux et être au minimum en finale".

Et les multiples champions européens ne sont pas les seuls régionaux aptes à briller durant le week-end. " Noah Daubechies va connaître sa première compétition en tant que série A. Nous voulions un tableau à 16 joueurs. Il en manquait un. On a donc proposé à la Fédération de faire monter Noah vu ses derniers résultats. Et cela a été accepté. Il est capable de créer quelques belles surprises. Il surfe sur la vague de son titre belge en U19. Et depuis le début d’année, il a encore réalisé de gros progrès.

En série B, on peut également se montrer ambitieux. Mais je ne préfère pas citer de noms de peur d’en oublier ".

Les finales auront lieu dimanche dès 15 h. Si vous n’avez jamais assisté à une rencontre, on ne peut que vous conseiller faire un petit tour du côté de la Marcotte.