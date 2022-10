Bryan Losterman et la Real B, c'est fini: "Je ne me sens plus en phase avec la façon de travailler"

Ce n’est pas la 12e place avec 9 sur 30 qui a pesé dans la balance, l’ex-coach de la Real avait déjà cette idée qui lui trottait dans la tête depuis quelque temps : « Je ne suis plus trop en phase avec la manière de travailler dans le club. J’aime gérer pas mal de paramètres et ce n’est pas le cas quand je me retrouve le week-end avec des joueurs de D2 que je ne vois pas la semaine. J’ai l’impression d’être trop dépendant des décisions d’autres, par exemple dans le recrutement. On m’impose des joueurs que je ne désirais pas avoir. La méthode fonctionne comme le prouvent les performances des D2, espoirs et U19 mais je préfère faire un pas de côté. Je remercie Denis Dehaene qui a respecté ses engagements et m’a permis d’entamer ma carrière de coach. Du côté de la P2, le jeu et la mentalité sont là, il ne manque pas grand-chose pour que l’équipe décolle ». Avec un retour de Ronny Roelen à sa tête ? Il entraîne déjà au club…