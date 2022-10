Première défaite pour les Ladies tournaisiennes

Les dames ont cartonné ce week-end au Tournai Hockey Club. Renforcée par trois joueuses des bis, l’équipe A a écrasé Uccle (6-1). Et pourtant, les « Rescapées » ont été menées. Mais E. Coussement rétablira vite la marque sur PC. Les locales prendront l’avantage par S. Faucomprez juste avant le repos. Le spectacle se poursuivra en seconde armure avec un auto but suivi des réalisations de F. Landrieu, de S. Faucomprez et L. Despature. Les Dames 1 seront les seules en action le week-end prochain.