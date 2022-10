Frasnes méritait mieux face à une belle équipe de Mons, Tournai de retour dimanche

Toutefois, elle était vite compensée par la qualité de la prestation chez un adversaire qui vise le titre. "On leur a mis la pression tout au long de la partie. Physiquement, on était au-dessus d’eux. Notamment grâce à une très bonne ligne d’avants. On a joué avec le cœur et on les a mis dans le dur Ils l’ont reconnu en fin de partie en disant qu’on était l’opposant le plus coriace. Mais la différence s’est faite sur quelques petites erreurs. Grâce à leurs qualités individuelles, ils en ont profité pour nous punir. Mais on a prouvé qu’on devait être pris au sérieux quand le groupe est complet". Le 6 novembre, les Collines accueilleront Jette dans un match important dans la course à la 4e place. Tournai joue, lui, ce dimanche, contre le Kibubu.