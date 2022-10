Fabrice, le couteau suisse de Papignies

Fabrice est arrivé dans les rangs de la Palette Friends il y a près de 30 ans et s’est investi au sein du comité depuis le changement de salle à Flobecq, il y a 10 ans de cela. "J’ai beaucoup aimé les dirigeants et fondateurs de notre club, et cela m’a donné envie de poursuivre leur travail ", raconte Fabrice qui, outre la bonne gestion quotidienne, fait de son cheval de bataille, l’arrivée de l’équipe A en première Provinciale. "Nous nous sommes fixé 4 ans pour atteindre la P1, et nous sommes déjà en P2 en seulement deux années. Nous avons contacté des joueurs d’autres horizons, et nous essayons de ramener l’argent nécessaire pour aider l’équipe. Actuellement, elle est première ex aequo avec Huissignies", se réjouit Fabrice.

Un sélectionneur proche des joueurs

À côté de cette première équipe, c’est sept autres qu’il faut composer chaque semaine. "Nous sommes plusieurs à nous concerter pour former les noyaux. C’est très plaisant de pouvoir faire progresser les équipes par une sélection judicieuse. Je dois dire que je connais bien les joueurs, leurs caractères et leurs forces, ce qui m’aide beaucoup pour cette tâche ", reconnaît modestement le pongiste.

Depuis peu, c’est le rôle d’entraîneur que Fabrice a endossé. "Des jeunes joueurs, entre 17 et 20 ans, qui débutaient, souhaitaient un entraînement dirigé. À ce niveau-là, je savais que je pouvais encore les aider et donc j’organise une séance le jeudi de 18 à 19 h 30. Étant donné que j’ai fait beaucoup de stages, je peux leur transmettre les bases, corriger leurs défauts. Quand ils auront pris du galon, je serai dépassé, il leur faudra un meilleur entraîneur, mais pour le moment on se débrouille bien ", se réjouit le désormais "coach".

Pour le plaisir et pour les autres

Quant à ses objectifs personnels, Fabrice n’est pas très exigeant: "je n’ai plus tellement d’ambition pour moi-même, bien que je joue toujours pour gagner, mais c’est surtout pour le plaisir. Cette saison, je suis descendu D6, ce qui me permet d’aider à combler les équipes en P5 et en P4. De plus, quand je joue l’après-midi, cela me laisse l’opportunité de mieux regarder et analyser les matchs du soir. J’ai désormais une meilleure vision des joueurs, une précieuse aide pour les sélections. "

Le dévoué Fabrice n’est pas près d’abandonner Papignies et de laisser sa place. Il est d’ailleurs très occupé en ce moment: il prépare, avec le comité, le prochain souper du club qui aura lieu le 5 novembre.