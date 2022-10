Dorian Dervite, un CV impressionnant au service de Dottignies en P2 !

Dorian, comment êtes-vous arrivé à Dottignies ?

Après de longues années chez les pros, je voulais retrouver du plaisir avant tout. J’habite proche du terrain et je connais Hicham Zaid. J’ai proposé mes services au club. J’ai commencé le football en amateur à la Madeleine. Je n’oublie pas d’où je viens. Je voulais retrouver cet esprit de camaraderie du foot amateur. Puis, j’ai aussi l’opportunité de faire profiter le vestiaire de ma longue expérience. À 34 ans, j’aurai pu arrêter. D’autant que mon corps me rappelle souvent les sacrifices consentis. Mais quand je stoppe, le football me manque trop. C’est pourquoi je veux aider l’équipe sans rien revendiquer. J’espère jouer le plus. Mais je respecterai les choix du coach.

Votre première titularisation remonte à quinze jours.

Je suis arrivé en cours de préparation. L’équipe tournait bien en début de saison. Il n’y avait aucune raison de briser l’osmose. J’avais aussi prévenu que je n’étais pas disponible jusqu’à la fin du mercato car je viens d’être engagé par l’agence de joueurs 442 avec qui j’ai collaboré par le passé. C’était une période où je devais être concentré à 100% sur le travail.

Sur vos deux matchs à domicile, l’équipe a pris 1 sur 6. Avec une similarité, les blocs défensifs face auxquels vous jouez.

Beaucoup d’équipes vont venir comme cela chez nous. C’est comme cela. Chaque équipe joue avec ses forces. C’est à nous de trouver les solutions, sans se frustrer. Quand on n’arrive pas à marquer en première mi-temps, on a alors tendance à se précipiter un peu. On doit garder notre calme, les faire bouger grâce à nos qualités techniques mais aussi remporter la bataille physique. On doit prendre tout cela en compte le plus vite possible afin d’engranger des points.

Car avec 13 sur 24, le RDS ne répond pas totalement aux attentes…

C’est un début de saison mitigé. Il y a eu du très bon et du moins bon. Mais rapport aux objectifs du club (NDLR: le tour final), ce n’est pas suffisant. On doit faire mieux. Cela passera par le travail, la communication…

Revenons désormais sur cette carrière exceptionnelle. Comment réagit-on quand Tottenham frappe à la porte et qu’on a 18 ans ?

C’est arrivé grâce aux sélections nationales quand j’étais au LOSC. Cela a même commencé en Belgique et même dans la région car c’était à Menin. On a affronté deux fois les jeunes Diables Rouges et j’ai effectué deux gros matchs. Là, j’ai eu des propositions d’un peu partout: Anderlecht, Chelsea, la Juve… Mais comme j’avais 16 ans, mes parents préféraient que je reste en France pour finir mes études. D’autant que j’étais très bien à Lille. J’ai continué à faire mes preuves chez les Bleuets. Puis Tottenham est arrivé. C’était les débuts du gros club que l’on connaît maintenant. Le directeur sportif était Français, Damien Comolli. Il a su rassurer mes parents.

Malheureusement, l’aventure est brisée par une grave blessure…

J’ai été éloigné des terrains pendant près d’un an et demi. Cela aurait pu m’arriver n’importe où… Il y avait des chances que je ne puisse même plus rejouer. Mais j’ai su revenir. J’ai passé quatre années là-bas (NDLR: avec pas mal de prêts).

Puis c’est le départ vers l’Espagne et Villareal où cela se passe bien au début.

C’était une autre culture, un autre foot. J’ai croisé de grands joueurs. Mais j’ai été frappé par une pubalgie. J’ai aussi des soucis plus personnels (voir par ailleurs). J’ai tout arrêté pendant six mois. J’ai cassé mon contrat et je suis rentré dans le Nord.

Votre carrière est un peu au point mort et arrive la proposition de Charlton.

L’envie m’est revenue en Championship. J’ai passé six saisons dans cette superbe compétition, aussi bien à Charlton qu’à Bolton. C’est un championnat très difficile autour duquel il y a énormément d’engouement. Quand on a fait l’ascenseur entre la League One et le Championship à Bolton, on jouait face à 27 000 personnes. C’était extraordinaire.

Puis, vous décidez de revenir plus près de chez vous, à Charleroi.

À 30 ans, j’avais fait un peu le tour en Angleterre. Malheureusement, tout ne s’est pas super bien passé chez les Zèbres. On m’avait dit que je serais de base le 3e choix en défense centrale. Mais le dernier jour du mercato, ils ont signé un autre défenseur. Je n’ai jamais vraiment reçu ma chance. Je n’ai joué que deux rencontres. Mais sur le plan extra-sportif, je retire beaucoup de positif de cette épopée.

Vous êtes ensuite prêté au NAC Breda où vous connaissez la descente.

L’équipe était dans une mauvaise spirale. On n’a pas su en sortir. Mais je retiens que j’ai pu affronter de très gros adversaires comme l’Ajax ou le PSV Eindhoven.

Votre carrière connaît alors un nouveau rebond avec un départ vers Chypre.

J’ai signé au Doxa Katokopias où cela s’est très bien passé. Je suis devenu rapidement le capitaine de l’équipe. C’était vraiment un chouette projet, dans un superbe cadre. C’était le top à 32 ans. Mais le Covid est venu perturber tout cela. Je n’ai plus été payé. Ma femme venait d’accoucher. C’était le bon moment pour rentrer.

S’en suit un bref passage à Roulers avant la faillite puis une signature surprise à Mons en 2020.

Je pensais tout arrêter. Mais Mons m’a proposé un chouette projet. Ce n’était pas trop loin de la maison. Il n’y avait que trois entraînements par semaine. J’ai pu doucement penser à ma reconversion vers la profession d’agent. Professionnellement, je suis très bien désormais. Je prends plaisir à Dottignies et c’est le principal maintenant. Il ne manque plus que des meilleurs résultats pour que tout soit parfait.

En équipes nationales, vous avez côtoyé des joueurs comme Étienne Capoue, Mamadou Sackho ou Moussa Sissoko. Avez-vous des regrets quand vous comparez leur carrière à la vôtre ?

Non aucun. Car le foot a failli s’arrêter définitivement pour moi lors de ma blessure. Les médecins me donnaient une chance sur deux de pouvoir rejouer un jour… Tout ce qui a suivi, c n’était donc que du bonus pour moi. J’ai vécu de gros matchs en Angleterre, dans des atmosphères incroyables.

Je suis aussi heureux d’avoir duré aussi longtemps dans le monde pro. On oublie souvent qu’il y a peu d’élus. J’ai lu récemment une statistique disant qu’en Angleterre, 75% des joueurs ne reçoivent pas de second contrat professionnel. Moi j’ai eu la chance d’avoir une carrière longue de 15 ans. Cela reste exceptionnel.