Des cross pour « donner le goût de l’effort »

Rappelons que pour le côté plus compétitif, la FRSEL met aussi en place des finales pour le championnat francophone interécoles. Elles auront lieu le 16 novembre prochain aussi bien pour les primaires que pour les secondaires.

Un soutien tout au long de l’année scolaire

Pour les membres de l’ASBL, une telle organisation demande énormément de boulot. "Car il y a tout le travail en amont. Il faut recenser les inscriptions, encoder, préparer les dossards et le matériel… Le jour J, il y a toute la logistique à mettre en place sur le terrain. Et ce n’est pas toujours possible d’être partout. Comme lorsqu’il y a quatre événements simultanés comme vendredi dernier. Heureusement, on a la chance de compter sur l’aide de bénévoles. Particulièrement des écoles. À Kain, pour citer un exemple, on reçoit un sacré coup de main du Collège de Kain." Effectivement, les élèves de la section sportive du CNDK étaient présents pour encadrer chaque course et pour aider ceux en difficultés à aller au bout de l’effort.

Certains se sont étonnés auprès de nous de devoir payer une participation. C’est une remarque qui est régulièrement revenue aux oreilles des membres de la FRSEL également. Le directeur hennuyer s’en explique. "Nous restons une ASBL. Nous recevons des subsides pour le personnel. Mais tout ce qui concerne le matériel ou l’organisation d’événements se fait sur fonds propres. C’est pourquoi nous sommes obligés de demander la plus maigre participation possible." Quand on sait que l’Adeps a également ses événements, on peut s’empêcher de se dire qu’un ralliement de toutes les forces vives serait une bonne chose au profit des enfants. C’est là un autre débat mais il mérite d’être ouvert dans le futur.

Rappelons également que la FRSEL n’est pas active que durant les cross. Il est possible de faire appel à elle tout au long de l’année scolaire. "On peut venir en soutien en prêtant du matériel à des professeurs d’éducation physique, on peut organiser des initiations à des sports nouveaux…", conclut Pierre Bouillez.