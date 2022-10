Troisième KO au premier round pour un Thomas Vanneste létal

À Charleroi, l’adversaire de Thomas a tenu un peu plus longtemps que les deux précédents. Mais il a aussi fini au tapis. "En K1, j’étais un peu un diesel. Je perdais souvent le 1er round. Désormais, on fait ce qu’il faut pour que je sois au taquet d’entrée. Le but ici était de le cadrer dans les coins pour éviter qu’il s’enfuie. Il a tenté mais j’ai toujours réussi à le bloquer grâce à ma bonne allonge. J’ai alors pu faire passer mes enchaînements, en attaquant une fois en haut, une fois en bas. Cela a fini par payer. Après quelques coups envoyés vers le visage, il a vraiment monté sa garde. J’en ai profité pour le piquer au foie. Cela lui a coupé la respiration et il n’a pas su se relever dans le temps imparti. Quand je l’ai vu tomber, je savais que c’était gagné".

La reprise sérieuse en fin d’année avant Lille

De par son passé impressionnant en K1 et sa puissance, Thomas Vanneste avait déjà des difficultés à trouver des adversaires. Mais avec le côté létal qu’il affiche depuis le début de sa carrière, cela risque d’encore se compliquer. "Je sais qu’Alain Vanackère a eu sept refus avant que le Polonais accepte de se battre contre moi. Sauf qu’il a imposé la condition de passer en quatre rounds de trois minutes plutôt que six. Cela ne m’arrange pas forcément par rapport à mes objectifs futurs. Mais comme j’avais effectué toute ma préparation, j’ai accepté. Mais je ne m’inquiète pas, je trouverai toujours bien quelqu’un pour monter dans le ring".

La prochaine échéance, ce sera en février à Lille. "Là, je sors d’une petite semaine de repos. Je vais reprendre l’entraînement lundi mais plus doucement. Ce sera juste pour conserver le rythme. Puis fin d’année, début janvier, on s’y remettra comme il faut, progressivement, pour arriver à mon pic de forme le jour J. À Lille, j’espère affronter un boxeur français. C’est en discussion".

Ce combat sera le premier d’une série que devra mener le Mouscronnois vers la finale pour le titre national des poids-lourds. Une catégorie qu’a rejointe un certain Ryad Merhy. "Pour Michel Talki et moi, ce serait incroyable de pouvoir combattre pour le titre face à un de mes compagnons d’entraînement. Cela pourrait être un chouette combat en plus car on a des styles très différents. Lui est plus vif vu ses 20 kg de moins. Mois je suis beaucoup plus puissant. Ce serait une chouette opposition". On est dans le domaine de l’hypothétique. Mais si on croisait les doigts pour que cela devienne une réalité fin 2023 ?