Un échelon plus bas, en P1, succès importantissime de Péruwelz à Saint-Ghislain (0-3). Ce qui permet aux joueuses d’Aurélien Azor de se fondre dans le milieu de classement et surtout de préparer sereinement le derby de la semaine prochaine contre l’OTT. "Même si on a affronté un groupe essentiellement composé de joueuses montées de P3 suite au départ de la plupart des titulaires de la saison dernière, il fallait assurer. Et les filles l’ont fait avec la manière. Ça a été une vraie victoire collective. Je ne peux d’ailleurs sortir aucune individualité du lot. Elles ont toutes apporté quelque chose", se félicite le coach péruwelzien. Toujours dans la même série, l’OTT a perdu à domicile contre Saint-Luc Mons (1-3). "Je n'en fais pas une maladie, glisse Laurie Goffette. On a eu du mal à suivre le rythme élevé imprimé dès le premier set par notre adversaire. On s’adapte ensuite plutôt bien puisqu’on gagne le deuxième. Mais dans les suivants, on commet trop de fautes directes, surtout dans les money time, pour pouvoir revendiquer plus. C’était tout de même très costaud en face." Enfin, Lessines est rentré bredouille de son déplacement à Nalinnes (3-1). "On méritait un tie-break, juge Yves Lefebvre. C’est notre irrégularité qui nous coûte cher, surtout dans le money time."