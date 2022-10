En N3, le Skill n’a rien pu faire à Gavere (3-0). "En l’absence des trois opposites, on a fait face à un adversaire très motivé par l’idée de nous pousser vers le fond du classement", indique Franky Dor.

En promotion, le derby entre le VPC et le PVTM a tourné à l’avantage des Frasnois (3-2). "Dommage qu’on n’ait pas pris les trois points alors qu’on avait toutes les cartes en main, regrette Sébastien Baudry. Je suis tout de même très satisfait de la prestation de Cyril Delcambre au service et à l’attaque." Tout autre discours, évidemment, du côté mouscronnois: "Les absences de Tom Bartholomeus et de Nicolas Dubus ont forcément limité mes choix, plaide Nicolas Anrys. M es joueurs ont fait preuve d’un manque de lucidité à chaque fin de set." Par contre et toujours dans la même série, l’OTT s’est imposé facilement à Nalinnes, pourtant candidat au titre (3-0).

En P1, le PVTM a subi la loi de Charleroi (3-0). Une rencontre qui, au-delà du résultat, inquiète Rémi Martinez. "Je ne retrouve plus le dynamisme du début de saison. Il est grand temps qu’on retrouve plus de précision derrière, de l’agressivité devant et surtout de la rentabilité au centre", martèle le coach hurlu. Le Skill, quant à lui, a perdu à Baudour (3-0). "C'est la meilleure équipe de la série. Notre défaite est logique, surtout que notre relation bloc-défense a moins bien fonctionné que d’habitude", reconnaît Arthur Lefebvre. Enfin, Enghien a été dominé à domicile par Elouges (1-3). "C'était hyper physique avec un adversaire impressionnant au filet et un libéro qui prenait beaucoup de place. On n’a jamais trouvé la parade", admet Charline Couppez.