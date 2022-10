Cueillis à froid par trois buts inscrits par Brunehaut A durant les vingt premières minutes, les joueurs de Sandy Lechantre ont dû mettre leur bleu pour remonter la pente. Finalement, ils ont réussi à arracher le nul. "On se prend trois buts sur autant d’erreurs individuelles. Après ça, il a fallu se reprendre au plus vite et notre but inscrit juste avant la pause nous a totalement relancés. À l’heure de jeu, le partage était rétabli. On a ensuite gaspillé quelques occasions de remporter les trois points mais je ne suis pas déçu du résultat car on a fait preuve de caractère pour revenir au score. Je suis même fier de mes joueurs même si on a perdu deux points." Rien d’alarmant donc pour le coach qui poursuit sereinement son travail. "Malgré nos trois résultats nuls depuis le début de saison, on reste bien positionné au classement. On continue donc à travailler sans trop se soucier des autres" conclut-il.