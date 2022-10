P3B: Meslin reste dans les temps

Il aurait fallu un miracle pour que Meslin décroche la première tranche mais après la victoire de Casteau à Ghlin, les joueurs de Jonathan Labie ne devaient pas avoir trop de regrets d’avoir perdu à domicile contre Givry. « On peut dire qu’on termine la tranche comme on l’a commencée. Nous n’avions pas notre sort entre les mains et je ne me suis pas attardé là-dessus mais je me dis que c’est peut-être un mal pour un bien, les équipes qui remportent la première tranche ayant souvent tendance à se relâcher par la suite, explique le coach meslinois qui ne dramatise pas cette troisième défaite de la saison. Est-ce l’enjeu qui a tétanisé les joueurs ? Je n’en sais rien mais il est sans doute plus probable qu’une certaine fatigue s’installe dans un groupe qui n’a pas beaucoup changé depuis le début du championnat. »