P2A: Kain sourit, Enghien tire plutôt la tronche !

Bernard Lénelle lui n’a pas la banane puisqu’il reste sur un bilan d’une victoire pour six défaites: "On est tombé sur une équipe de la Montkainoise très physique dans les duels. Après trente secondes, on trouve le poteau. Après la pause, on prend deux goals coup sur coup, on réduit le score et une tête de Verhaeren, 39 ans et le meilleur homme sur le terrain depuis le début de la saison met une tête sur le piquet. On a eu quelques occasions pour égaliser sans jamais faire les bons choix. Il faut appeler un chat un chat: la série est plus costaude et nous sommes moins forts, orphelins de Görtz qu’on a essayé de remplacer sans succès. Le problème est général: nos gardiens ne gagnent pas de points, on doit être plus précis au milieu et tueurs devant. Il y a parfois de la malchance mais on doit provoquer la réussite. On bosse à l’entraînement, je ne sais pas faire plus."