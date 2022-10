Leuze-Lignette se rapproche du Top 5

Pas si facile pour Risquons-Tout

En tête, deux équipes mènent toujours la danse: Molenbaix B et Risquons-Tout A. La première citée n’a fait qu’une bouchée de Templeuve B en empilant huit buts. Moins évident par contre pour les protégés de Steve Herssens qui ont dû retrousser leurs manches pour venir à bout d’une belle formation d’Obigies B. "Ils ont pris le début du match à leur compte en ouvrant logiquement la marque. C’était logique à ce moment-là car notre gardien avait déjà retardé l’ouverture du score à deux reprises. On a eu une bonne réaction dans le 3e quart d’heure, ce qui nous a permis de mener 2-1 au repos. A la reprise, on a su faire le break en creusent un écart de trois buts. C’est une belle victoire pour nous mais je souligne encore la belle réplique de notre adversaire qui mérite vraiment sa place dans le top 5".

St Jean et Herseaux B ont offert un festival offensif qui s’est clôturé sur un score de 6-4. Menés rapidement par deux buts, les protégés du T2 Benjamin Legat ont réussi à rétablir la parité en première avant de s’envoler vers un succès mérité. Grâce à cette victoire, St Jean retrouve Estaimbourg B sur le podium. "C’était un match plein entre deux équipes joueuses qui avaient juste envie de proposer du beau jeu. Herseaux possède de belles individualités capables de développer du beau foot. C’est défensivement qu’ils sont moins bons. À 0-2, on a fait preuve de caractère et d’application devant le but, ce qui n’était pas le cas depuis le début de saison. Notre bilan est positif car on respecte notre trajectoire pour atteindre le tour final. Devant nous, Risquons-Tout et Molenbaix B semblent bien partis pour se disputer le titre. À nous d’assurer derrière eux en faisant preuve d’autant de caractère chaque dimanche."